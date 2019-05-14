融程電訂單能見度高 第2季營運將優於首季

2019-05-14 17:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



工業電腦廠融程電（3416）今（14）日舉行法說會，董事長呂谷清指出，近幾年公司產品配合市場需求轉型，技術已相當成熟，並致力與競爭對手做出區隔，聚焦於智能物流、汽車檢測、交通運輸、能源石化及智能醫療等應用領域。看好今年各產品線以石化防爆、汽車檢測成長動能最強，目前訂單能見度高，預期第2季營運可望優於首季，下半年展望也樂觀看待。

融程電去年陸續完成醫療級認證平板設備，及智慧工廠自動化生產設備的研發，並投入相關行業應用，今年第1季在車檢平板、防爆等高毛利客戶新品拉貨力道積極下，帶動合併營收為4.01億元，年增3.12%，獲利部分在零組件價格及匯率狀況轉下產生匯兌收益下，毛利率為36.42%，優於去年同期的33.53%，營業利益為0.65億元，優於去年同期的29.53%，合併稅後純益為0.57億元，年增32.35%，EPS為0.8元，較去年同期0.6元成長。

從第1季各區域營收占比來看，歐洲占比47%、美國占比31%、亞洲占比14%、台灣及其他地區分別占4%，其中亞洲地區今年受惠日本開發新客戶有成，包括工業自動化、車檢平板等產品需求提升，帶動佔比從去年的9%顯著上升。

而以產品結構來看，融程電耕耘自有品牌，品牌Winmate營收貢獻已占75％，ODM則占比25%，未來將持續布局全球通路，透過增加銷售據點持續拓展，目標未來ODM營收占比逐步降至5-10％。

另融程電4月合併營收達1.51億，月增11.88%，年增36.46%，累計前四月合併營收為5.53億，年增10.51%。呂谷清看好，第2季在訂單能見度高、專案持續執行出貨動能延續下，4、5月營收有望持穩在高檔，整體第2季表現將優於第1季，下半年展望也樂觀。

展望後市，融程電將聚焦智能物流、汽車檢測、交通運輸、能源石化及智能醫療等應用領域，預期今年石化/重車占比將達25％、倉儲物流20％、工業自動化17％，而汽車檢測／電動車15％、航太12％、醫療應用11％。

呂谷清並看好，今年各應用領域以石化和汽車檢測成長力道最大，由於石化業生產自動化趨勢已成型，公司與幾千億的大型石化公司合作，近幾年石化產品占比已經有逐步提升;此外汽車電子化比重逐步增加，融程電除了已與兩大德國客戶合作，提供車載平板產品外，看好美國、加拿大已立定相關法官，將於明年百分百導入，公司有望搶佔先機。