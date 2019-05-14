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本田汽車HR-V改款新車 降價拚全年銷售1.2萬台

2019-05-14 17:06經濟日報 記者邱馨儀╱即時報導

台灣本田汽車發表跨界小休旅HR-V改款新車，增加超過2萬元的配備卻還降價9,000元到1.2萬元，預計年銷售12000台，為車市再加戰火。

跨界小休旅成為當前車市最主流產品，包括今年上市的Nissan Kicks與本田的HR-V都是主要車款，跨界小休旅比傳統休旅車小，卻兼具休旅車的功能與空間，價格與傳統房車重疊，成為主流級距，也將逐漸擴大市場規模。

Honda Taiwan於5月14日正式發表打破級距規範的全新跨界跑旅All NEW HR-V，全新All New HR-V融合「SUV強悍安全」、「COUPE個性」、「MPV實用性」，在實用與風格的多元需求及價值中達成完美平衡，成功演繹新世代的跨界跑旅風範。

All NEW HR-V以全新進化的內、外觀設計，打造個性俐落、令人無法忽視之進化美感；以「全方位安全性」為基礎，全車系標配6 SRS輔助氣囊、G-CON安全防護車體技術9大主動安全系統，打造車內駕駛乘員、對方車輛、及對行人的全面安全設計；更以超越同級的「空間舒適性」為目標，以跨級距超大空間結合嚴謹作工，建構出寧靜舒適的車室設計。

新世代跨界跑旅 「All NEW HR-V」自5月18日起展開全國Honda Cars店頭展示及試乘活動，將以新世代跨界的產品魅力加上配備升級，創造嶄新的價值。All NEW HR-V 1.8L VTi-S價格77.7萬元整，較舊款車降價1.2萬元，1.8L S 價格84萬元整，則降了9000元，預期銷售可較改款前再提升。

改款加配備還降價。 記者邱馨儀╱攝影
改款加配備還降價。 記者邱馨儀╱攝影
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台灣本田看好HR-V市場。 記者邱馨儀╱攝影
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車市休旅車

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