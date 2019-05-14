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新竹物流加碼投資新北20億元 響應捐贈公益配送

2019-05-14 15:47經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

仰德集團董事長許育瑞今（14）日代表新竹物流股份有限公司，捐贈新北市府公益配送，並承諾將加碼投資新北市新台幣20億元，預計將可增加3,000個就業機會。

新北市政府說明，新竹物流為響應新北市推動「幸福滿屋 實物銀行」，特別捐贈調理包及公益配送，自今年5月起至明年年底，20個月期間，共計提供60,000包調理包及6,000件公益運輸。

新北市長侯友宜表示，新竹物流長年透過物流專業促進經濟發展，在新北市創造許多就業機會，未來更加碼投資20億，提升新北市的物流服務與產業發展，更提供新北經濟發展更好的契機與願景。

許育瑞說，新竹物流於去年滿80周年，為善盡社會企業責任，響應新北市的實物銀行，透過配送專業，希望能各界善心物資迅速傳遞；他並強調，新北市有很好的投資環境，未來將加碼投資20億做智能化倉庫與轉運中心，預計分別設置在五股、三重與中永和等區域，將本土物流提升至國際等級。

新北市社會局說明，新竹物流自今年5月開始，為期20個月，預計每月捐贈3,000包調理包，另搭配每月125趟次的專業物流，將調理包迅速分送新北境內10個社會福利服務中心，再由社工發放予弱勢家庭。

另外，因應社會各界響應「實物銀行」不定期的大量物資捐贈，過往多由公務車或社工自行載送，新竹物流配送將在每月固定的調理包配送外，另提供每月300件、總計6,000件的公益配送，讓各界愛心能迅速傳遞。

實物銀行社工新台幣

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