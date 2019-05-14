繼麥當勞之後 百貨公司最快6月中也不再提供塑膠吸管

2019-05-14 11:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



7月1日「限塑」大限到，環保署將加強稽查百貨公司、購物中心和連鎖速食店，不再提供一次用塑膠吸管，各通路業者近期已陸續通知相關廠商配合，並已在賣場展開宣導，提醒民眾自備環保吸管，或是冷飲直接就口飲用。其中，Global Mall環球購物中心更宣布提前於6月15日開始實施，將是全台最早開始施行限用一次用塑膠吸管的百貨公司。

遠東百貨也已開始要求專櫃廠商、餐廳配合外，並向民眾宣導自備環保吸管，或是冷飲直接飲用，但針對老人、小孩或是飲食有特殊需求的消費者，遠東百貨表示，若消費者主動提出還是會予以提供。比漾廣場也已自5月起請館內餐廳開始軟性推動內食不提供塑膠吸管，並主動告知顧客，同時6月起也會在館內增加政策宣導的海報告示。

SOGO也表示將配合政策，7月1日起餐廳內用不提供吸管，若消費者有需求，將使用紙吸管，而外帶則是使用就口杯蓋。

香格里拉台北遠東大飯店則是已經全面換上成本較高的竹吸管，多數飯店也表示將跟進，因為相較紙吸管，竹吸管會軟得比較慢。此外，即將在本周四開幕的IKEA新店店，也將率全台各店之先，於IKEA Cafe提供紙吸管。

此外，電商平台則發現，在麥當勞4月宣布取消提供塑膠吸管，再加上禁用一次性塑膠吸管政策即將正式上路，不鏽鋼和玻璃等環保吸管，近期搜尋量已暴增五倍。且由於國人愛喝手搖飲，斜口的環保吸管買氣尤其旺。