長榮空服罷工／工會要求監察院調查桃園勞動局

2019-05-14 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



長榮空服員罷工越演越烈。桃園市空服員職業工會指出，桃園市勞動局公布的調查報告，當中薪資計算部分竟然不顧勞方建議，全部援引長榮資方說法，像是把餐費計算到薪資、年終獎金平均當成薪資等，都不合理且偏頗。工會今天至監察院遞送陳情書，要求監察委員調查桃園市勞動局，並提出糾正。

桃園市空服員職業工會秘書李怡靜表示，4月16日桃園市政府所做出的調查報告相當有問題，已經失去中立角色，因此今天特別到監察院送陳情書，希望監察委員可以進行調查，並提出糾正或者撤除這份報告。

工會監事曲佳雲表示，報告當中的薪資解釋計算模糊不清，把日支費跟飛行津貼做錯誤解釋；像是報告寫到外站提供餐費30美元，但這僅能算是福利性給予，不能算是經常性薪資。她說，組員若吃不到30美元，或者時差沒吃到餐點，公司也不會補滿30美元。

曲佳雲表示，勞方調解委員在過程中給予桃園市勞動局很多建議，但是卻在這份報告中，看不見任何接納工會的薪資計算方式和算法，統統都是長榮資方說法，也讓資方拿去大作文章，讓工會無法接受。

至於目前協商進度，李怡靜表示，工會很有誠意與資方協商，但目前還看不到長榮航空的誠意，曲佳雲表示，連日以來，長榮航空威脅若罷工，則沒有免費機票、獎金等福利，還說罷工將中斷雇傭關係，影響外站保險資源，目前為止工會很難相信資方有誠意。