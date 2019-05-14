影／長榮勞資爭議要交部「喬」 林佳龍：差異縮小中

2019-05-14 10:54 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



桃園市空服員職業工會昨天正式啟動罷工投票，昨天下午交通部就找長榮資方討論，就工會所提勞工董事、禁搭便車充分溝通意見。交通部長林佳龍今表示，既然雙方面都希望交通部扮演溝通平台，會承擔起來，目前差異在縮小中，是有交集的。

林佳龍說，看到長榮工會罷工投票已經開始，有觀察到勞資雙方還有意願協商，交通部是交通事業單位，不是勞資爭議主管單位，但既然雙方面都希望交通部可以扮演溝通平台，就分別跟長榮勞資代表進行會商，忠實轉達雙方意見。

林佳龍說，對工會來講行使投票權是在展現實力，資方也不斷拋出議題，希望不要走到罷工。目前在溝通時發現有幾點有交集，包括希望以旅客、公共利益為重，另外也希望長榮公司競爭力不要因為這次勞資爭議而受損。

林佳龍提到，有些底線雙方不能答應，但也有展現一些誠意，不管是疲勞航班、日支費等。不過長榮資方確實覺得在禁搭便車跟勞工董事這兩點有困難，法律也沒有規定。