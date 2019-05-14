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北市最夯菜市場宅 房價4字頭

2019-05-14 10:42經濟日報 記者游智文╱即時報導

不少女性買房會挑選鄰近公有市場，以方便採買。房仲業統計北市12個行政區知名市場周邊住宅交易資料，北投市場最夯，去年共交易326件，其次分別為西寧市場及成功市場。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，生活機能是很多購屋者最在意的部分，北市公有零售市場多經過整理美化，保留濃濃人情味的同時，也有舒適整潔的採買環境，不少家庭主婦列為購屋重要條件之一。

根據實價資料，台北市各行政區知名公有零售市場周邊700公尺，去年以北投市場住宅交易326件最多，萬華區西寧市場308件居次，大安區成功市場268件第三。

其他交易量依序為中山區中山市場、松山區中崙市場、 文山區興隆市場、 大同區雙連市場、信義區永春市場、 士林區士東市場、中正區南門市場、南港區成德市場以及內湖區西湖市場。

謝志傑表示，排名第一的北投市場除了有室內攤位，周邊巷弄還有不少特色小吃，採買機能豐富多元，附近也有多個公園，想要放鬆時還可以就近泡溫泉舒緩身心，區域平均房價僅4字頭、一坪47萬元，是熱門交易主因。

交易量排名第二的西寧市場，除了周邊房價每坪55萬元相對便宜外，北市府推動西區門戶計畫，各項建設陸續啟動，也吸引消費者進場購屋。

交易量第三名的大安區成功市場，去年周邊房價每坪約77萬元，並不便宜，不過成功市場鄰近敦南遠企商圈，周邊不少巷弄環境優雅，加上周邊銀行林立，是著名的金融商圈，餐館、小吃遍布，吸引不少高收入族群進駐。

謝志傑表示，北市各行政區知名市場周邊房價多在5至7字頭，4字頭僅二個，除了北投市場，另一個文山區興隆市場，平均單價也是47萬元。

興隆市場交通方便，周邊生活機能齊全，4字頭相對平實，對於年輕族群或是首購族來說也較好入手。

資料來源：永慶房屋
資料來源：永慶房屋
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北投市場周邊 圖／取自Google Map
北投市場周邊 圖／取自Google Map
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