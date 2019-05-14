2019法藍瓷光點計畫徵件啟動 獎學金總額高達300萬元

2019-05-14 10:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



為年輕人的創作打造一個好的發展平台，進而在世界發揮影響力，向來不遺餘力的法藍瓷，自即起再度展開第二屆法藍瓷光點計畫徵件活動至8月2日止，開放給全球對陶瓷藝術、設計有興趣的在校生和2019應屆及2018畢業生申請，提供百件陶瓷原創作品每件新台幣3萬元的獎學金鼓勵，獎勵總金額高達300萬元。

光點計畫創辦人法藍瓷總裁陳立恒表示，審視文化資本需要看三度三力，分別為內涵度、支持度、融合度、創造力、發展力與影響力。而光點計畫就是希望能鼓舞這群以行動開始築夢的學生，更期盼他們能挖掘自我天賦，將創意化為設計光點，綻耀光芒。

除了能夠獲得3萬元的獎學金鼓勵外，法藍瓷表示，獲獎者更有機會受邀前往北京今日美術館、義大利法恩札陶瓷博物館、德國Selb博物館、英國陶藝雙年展展示之外，並能將作品於北京今日美術館商店與藝術設計電商-The Artling平台進行銷售，期盼透過給予設計學子們實質支援與作品曝光的機會，讓更多人看見來自陶瓷設計新銳的閃耀光點。

台灣美術教育界的巨擘台南美術館董事長黃光男表示，美術不僅只是創作，而要有更大的發揮、懂得行銷，才能讓大家看見，對社會文化帶來深切的影響力。

法藍瓷指出，去年舉辦的首屆光點計畫，共徵集到來自35國、400件作品，引起了海內外各地知名陶瓷設計院校的回應，包含台灣藝術大學、北京清華美術學院、羅德島設計學院、英國皇家藝術學院等優秀學子的支持，海外學生報名比例更高達60%。