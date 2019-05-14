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貿易戰升級 大摩喊「賣」台股、估台幣貶至31.2

2019-05-14 01:57經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

大陸宣布對美提高關稅，美股14日全線重挫，外資摩根士丹利出具最新報告中，預期貿易戰波動止於短期，不過基於風險提高，將陸股評級降至「中立」，並把台股降到「減碼」，同時對新台幣兌美元匯率做出預測，料六月再貶至31.2。

今天也是MSCI公布最新季度權重，外界預期台股先前表現領先下，有機會獲得提高，但貿易戰已牽動主動式基金撤離而且影響更鉅。13日外資對台股再減碼40億元，累計波段賣超近500億元，拖累台股摜破季線。

大摩這次針對貿易戰最新進展，一口次發布至少四篇股市和匯率報告，其中，股市策略提到貿易戰預期的基本情境，仍是美中出現轉圜，波動止於短期，不過在雙方激烈交火下，風險已經大幅升溫，因此調整大陸、台灣和澳洲三個市場評級，各降到「中立」、「減碼」及升為「中立」，並看好日本東証指數在接下來的動盪，成為跑贏MSCI亞太指數的黑馬。

大摩認為，第2季起，全球經濟因陸企獲利反彈，以及大陸貨幣政策支持，將延續溫和成長，然而美中貿易戰的衝擊劇烈，對股市的影響更甚，很可能抵銷企業成長的利多。

事實上，上周大摩例行觀測的企業獲利表現，便發現亞洲獲利成長已受大陸帶動而走升，是去年底來首見，但股市並不反映。

大摩著眼貿易戰隱憂，調降陸股至中立，並特別呼籲投資人「不用再期待滬深300指數會跑贏大盤（MSCI新興市場指數）」，目前大摩預期滬深300指數到2020年中的點位為3,900點，MSCI中國指數為88點。台股則基於評價偏高、半導體權重大、和貿易戰風險高等三大理由，降到減碼。

以大摩近一次台股報告，對台股目標指數為10,000點，牛、熊情境各11,000、9,000點。而大摩喊「賣」台股，也是繼滙豐後、第二家不看好台股的外資。

此外，大摩還針對主要貨幣提出預測，包括預期6月新台幣匯價可能貶至31.2，9月為30.8，年底30.6。

貿易戰升溫，大摩最新報告調降台股至「減碼」，預估6月新台幣匯價恐貶至31.2。報...
貿易戰升溫，大摩最新報告調降台股至「減碼」，預估6月新台幣匯價恐貶至31.2。報系資料照
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台股大摩貿易戰

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