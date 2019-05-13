台灣保時捷宣布 招募全新台南據點經銷團隊

2019-05-13 18:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ╱即時報導



台灣保時捷繼新竹經銷商後，公開招募台南據點經銷團隊。

台灣保時捷公司宣布，為全面提供台灣消費者與全球市場零時差的品牌體驗，並完善經銷服務網絡以打造安心無虞的購車體驗，台灣保時捷再次聚焦南台灣，針對府城台南全新經銷據點啟動經銷團隊公開招募甄選，更多詳細資訊請至台灣保時捷官網。