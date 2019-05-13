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首度鬆口選總統！ 韓國瑜：若當選會在高雄辦公

台灣保時捷宣布 招募全新台南據點經銷團隊

2019-05-13 18:43經濟日報 記者邱馨儀╱即時報導

台灣保時捷繼新竹經銷商後，公開招募台南據點經銷團隊。

台灣保時捷公司宣布，為全面提供台灣消費者與全球市場零時差的品牌體驗，並完善經銷服務網絡以打造安心無虞的購車體驗，台灣保時捷再次聚焦南台灣，針對府城台南全新經銷據點啟動經銷團隊公開招募甄選，更多詳細資訊請至台灣保時捷官網。

保時捷
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