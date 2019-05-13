高鐵標售開出紅盤 寶佳少主砸46.89億獵竹北土地

2019-05-13 18:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃阡阡 ╱即時報導



交通部高速鐵路工程局今（13）日公開標售，分別位於桃園、新竹、台中、台南四站27筆土地標售。標售結果共有77封標單搶標，20個標號順利脫標，脫標率達74.1%，整體溢價率為13.3%。唯台中站無人投標，其中金額最大為寶佳集團少主林家宏，以個人名義豪砸46.899億元，搶下竹北5,800多坪商業用地。

除了台中高鐵站無人投標外，其餘桃園、新竹、台南三站標售皆相當熱絡，不僅林家宏搶標金額最高，達麗建設也以最大溢價率46.9%，搶下台南歸仁商業區土地，而這次最熱門土地是南12標的土地，有14封搶標，最終由華友聯開發標得。

這次標脫合計高達173.13億元，再次貢獻今年土地交易金額，累計已來到1,010億元，相較去年同期成長71%。

信義全球資產經理王維宏表示，市場購地意願轉強，新竹站、台南站商業區土地成為大型投資案搶插旗的區域，台南站區成為此次標售最熱的區域，受到大型建設陸續推動的影響，包含遠雄建設、華友聯建設、達麗建設前來搶標。

其中，最熱門的落在台南高鐵站周邊，台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，由於台南「沙崙智慧綠能科學城」動工，中研院南部院區未來也可望帶動就業人口，還有不少娛樂觀光規畫，去年八月標售就台南建商已經著手搶地，不過出價相對保守，溢價率都在10%之內，而此次台南第5和13標溢價率都超過四成，顯示建商已經嗅到市場回溫趨勢，積極獵地開發因應後市。

至於這次高鐵標售開出紅盤，台灣房屋智庫經理江怡慧認為，這次標售熱度大幅提高，主要是各站周邊土地價格盤整沉澱許多，加上硬體的公共建設陸續到位時，房市逐漸明朗，滿手資金的建商進而出手，預計將帶動高鐵周邊建設發展，刺激房市的成長，可望成為今年全台土地買氣的風向球指標。