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正德營運持續穩定成長 首季獲利0.18億元

2019-05-13 16:59經濟日報 記者邱馨儀╱即時報導

正德海運 （2641）首季合併營收新台幣1.95億元，較去年同期1.64億元，年增18.91%，營業毛利新台幣0.50億元，毛利率25.94%，較去年同期的營業毛利0.39億元，毛利率23.91%，年增28.98%；營業利益較去年同期則有45.89 %的增長，達0.38億元、營業利益率19.59 %；稅後淨利新台幣0.18億元，每股盈餘0.12元，去年同期稅後淨利新台幣0.26億元，每股盈餘0.18元，主要是去年同期有業外保險理賠收入挹注，拉高獲利比較基期所致。

正德去（2018）年度購入3艘船舶加入營運及積極調整出租、自營船舶比例及營運模式改變，全數轉為出租並以長租為主。至於今年，正德日前斥資購買載重噸數4.2萬噸巴拿籍散裝貨輪一艘，已於4月加入營運行列，由於已簽長約，在今年力求在現金收支平衡下降低負債比率，集團船舶在長短租策略應用下，鎖定獲利及避免市場波動造成風險，今年船舶預計將有13艘，法人估正德今年營收獲利可望持續成長。

另今年首季因受傳統淡季及貿易戰，加上巴西淡水河谷水壩潰堤，部分礦場封閉造成散裝船運市場運價大跌，波羅的海乾貨船綜合指數（BDI）2月11日最低曾經跌到595點。不過，進入第二季後，由於巴西礦區意外對市場衝擊的最壞情況已過，海岬型船舶現貨運價近期明顯止跌回漲，加上南美的穀物運送需求增溫，前述不力因素都已獲得改善，5月2日BDI重新回到千點之上，達1,032點。

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