中油攜手日商採購東非天然氣17年

2019-05-13 16:17 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



台灣中油公司今天宣布，將與全球最大液化天然氣（LNG）進口業者日本JERA公司攜手，與Mozambique LNG1公司正式簽署「液化天然氣買賣契約」（Sale and Purchase Agreement，SPA），將自東非莫三比克共同採購每年160萬噸之液化天然氣，為期17年。

台灣中油公司指出，日本JERA公司為東京電力與中部電力合資成立之能源公司，亦為全球最大之液化天然氣進口業者，每年約有3500萬噸進口量，此次台灣中油公司與日本JERA公司合作共同採購，極具區域合作之指標性意義；對兩家公司而言，也是第一次與其他國家之液化天然氣進口業者以長期契約為基礎之共同採購，不但強化台日同業的長期合作關係，促使貨氣調度上更具彈性，以因應市場之波動。

美國Anadarko公司所領導開發的莫三比克液化天然氣計畫，為位於東非之新計畫，對亞太及歐洲兩個全球液化天然氣主要消費市場而言位置居中，該計畫為東非莫三比克第一個陸上的液化天然氣生產設施，其兩條生產線年產能1,288萬噸液化天然氣，預計2024年商轉，荷蘭、法國、英國、日本及中國等主要LNG業者亦為該液化天然氣計畫之長約買方。