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納智捷 S5 GT/GT225售價高CP69.9ㄧ89.9萬元

2019-05-13 14:39經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

納智捷（LUXGEN）品牌2019年推動「八、四、三」計劃，總經理蔡文榮指出，預估年銷售目標1.2-1.5萬台，隨著計畫的腳步，今天推出全新LUXGEN S5 GT/GT225 四門轎跑，高CP值的售價為69.9-89.9萬元，全面搶攻新車市場商機。

裕隆集團針對納智捷品牌，在年初宣布「八、四、三」計畫，預告「八大新物種」、「四大新營銷模式」和「三大CSR活動」涵蓋新產品研發、行銷體驗服務與回饋社會等全方位發展創新面貌。

蔡文榮表示，在美、日、德系各車廠推陳出新之下，2019年台灣車市迎來了許久未見的轎車潮；對此，納智捷特別推出以4門轎跑（4 Door Coupe）為定位的全新S5 GT/GT225迎戰；在品牌獨特的賽道開發，挑戰國產房車性能王的寶座。

另外，這款車也主打高CP值，這次S5車系在內裝、車載電子配備方面也做了全面進化，過去只有雙B進口車才有的智聯網系統，S5 GT車系也全面導入。例如，在炎熱的台灣特別需要的AR遠端控制空調預冷、PM2.5一鍵清新、停車場尋車與LUXGEN LINK⁺手機鑰匙分享等，全都能用手機遠端一指搞定。

納智捷S5 GT/ GT225 配備超豪華。黃淑惠攝
納智捷S5 GT/ GT225 配備超豪華。黃淑惠攝
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納智捷GT225 售價高CP值四門轎跑。
納智捷GT225 售價高CP值四門轎跑。
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納智捷GT225 /GT225 售價高CP值。黃淑惠攝
納智捷GT225 /GT225 售價高CP值。黃淑惠攝
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納智捷車市手機
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