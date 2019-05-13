納智捷 S5 GT/GT225售價高CP69.9ㄧ89.9萬元

2019-05-13 14:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



納智捷（LUXGEN）品牌2019年推動「八、四、三」計劃，總經理蔡文榮指出，預估年銷售目標1.2-1.5萬台，隨著計畫的腳步，今天推出全新LUXGEN S5 GT/GT225 四門轎跑，高CP值的售價為69.9-89.9萬元，全面搶攻新車市場商機。

裕隆集團針對納智捷品牌，在年初宣布「八、四、三」計畫，預告「八大新物種」、「四大新營銷模式」和「三大CSR活動」涵蓋新產品研發、行銷體驗服務與回饋社會等全方位發展創新面貌。

蔡文榮表示，在美、日、德系各車廠推陳出新之下，2019年台灣車市迎來了許久未見的轎車潮；對此，納智捷特別推出以4門轎跑（4 Door Coupe）為定位的全新S5 GT/GT225迎戰；在品牌獨特的賽道開發，挑戰國產房車性能王的寶座。