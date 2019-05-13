配合都更修法 新北今受理「都市更新實務工作坊」報名

2019-05-13 14:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



新北市政府今（13）日表示，配合都更修法及都更三箭政策上路，「都市更新實務工作坊」即日起在新北市都市更新處網站開放報名，將於6月4、5日正式開課，推出「都市更新事業計畫」及「多元都更（含危老條例）」二大專題班，推廣都市更新相關法令及觀念宣導。

新北市表示，自2011年起開辦「都市更新實務工作坊」，每年度都配合政策方向及時事議題調整課程內容；而今年都更議題重點莫過於年初中央修正公布之「都市更新條例」及新北市府相關配套子法，包括民眾詢問度最高的「都更三箭」政策。

新北都更處說明，實務工作坊特別將「都更修法」與「都更三箭」議題納入課程中，推出「都市更新事業計畫」及「多元都更（含危老條例）」二大專題班，課程內容包含都更三箭推動與實務、新北市如何因應都更條例修法提出配套措施、事業計畫內容、都更權益保障與整建維護實務，還有這二年最熱門的危老條例課程。

同時，新北市政府也邀請新北危老重建核准案的實務經驗者，分享該案從最初的整合、申請危老重建到取得建照後續操作過程；都更處並補充，6月4日「都市更新事業計畫」及6月5日「多元都更（含危老條例）」專題班每場課程皆安排1日，皆從5月13日上午10時起採網路報名方式辦理。