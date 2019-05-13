福容麗寶樂園店義大利美食節活動 還可抽獎有名牌包
福容大飯店麗寶樂園店田園咖啡餐廳自5月17日至6月9日推出限定「麗寶義起饗美食」活動，義大利道地料理，義式帕馬蜜瓜火腿、西西里香料燴海鮮、瑪格麗特披薩、主廚嚴選香料烤羊腿、米蘭牛肉餅及義大利白豆湯等，活動期間在田園咖啡廳消費乙客，可獲得「POPA遊義大利」紋身貼紙乙張，憑紋身貼紙至麗寶國際賽車場可享卡丁車現折100元優惠，單筆消費滿3000元可參加抽獎，有機會抽中飯店住宿券和機車。
麗寶OUTLET MALL5月31日起至6月23日舉辦「Bravo 大放麗彩」義大利購物節活動，消費滿5000可參加抽獎，此兩活動合併抽出大獎，「最大獎義大利精品名牌包-GUCCI」，還有福容大飯店麗寶樂園店住宿券、田園咖啡廳Buffet餐券、麗寶國際賽車場Sodi卡丁車體驗券等獎。
福容大飯店麗寶樂園店表示，義式料理為台灣民眾最喜愛的異國料理之一，主廚特別選義式配料，並鑽研當地人料理手法，如「義式帕馬蜜瓜火腿」以新鮮火腿作為開胃料理，選用義大利境內授權豢養的豬隻所製成的帕瑪火腿，經過13個月的熟成，肉質鮮嫩、脂肪分佈均勻及獨特香氣，搭配香甜綿密的哈蜜瓜，「辣味雞柳佐羅勒細麵沙拉」有別於傳統義大利熱麵的呈現，以沙拉開胃菜「涼的義大利麵」，「牛菌菇燉飯」，以洋菇、香菇、牛菌菇，伴炒洋蔥及生米，加入雞高湯燉煮，最後巴西里及帕馬森起司即完成香氣十足的燉飯。
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