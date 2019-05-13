福容麗寶樂園店義大利美食節活動 還可抽獎有名牌包

2019-05-13 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



福容大飯店麗寶樂園店田園咖啡餐廳自5月17日至6月9日推出限定「麗寶義起饗美食」活動，義大利道地料理，義式帕馬蜜瓜火腿、西西里香料燴海鮮、瑪格麗特披薩、主廚嚴選香料烤羊腿、米蘭牛肉餅及義大利白豆湯等，活動期間在田園咖啡廳消費乙客，可獲得「POPA遊義大利」紋身貼紙乙張，憑紋身貼紙至麗寶國際賽車場可享卡丁車現折100元優惠，單筆消費滿3000元可參加抽獎，有機會抽中飯店住宿券和機車。

麗寶OUTLET MALL5月31日起至6月23日舉辦「Bravo 大放麗彩」義大利購物節活動，消費滿5000可參加抽獎，此兩活動合併抽出大獎，「最大獎義大利精品名牌包-GUCCI」，還有福容大飯店麗寶樂園店住宿券、田園咖啡廳Buffet餐券、麗寶國際賽車場Sodi卡丁車體驗券等獎。