親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
長榮空服罷工
科技產業
生技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

被議員狂問20多道題目 韓國瑜怒批：我又不是小學生！

中油攜手日本JERA 向東非莫三比克聯合採購液化天然氣

2019-05-13 13:37經濟日報 記者曾仁凱╱即時報導

中油今天宣布與全球最大液化天然氣（LNG）進口業者日本JERA合作，雙方共同向東非莫三比克Mozambique LNG1簽署「液化天然氣買賣契約」（SPA），共同採購每年160萬噸的液化天然氣、為期17年。這也是中日首次合作向其他國家共同採購進口液化天然氣。

中油主管指出，日本JERA公司為東京電力與中部電力合資成立的能源公司，也是全球最大的液化天然氣進口業者，每年進口量高達約3,500萬噸，此次中油與日本JERA合作共同採購，具區域合作的指標性意義。對兩家公司而言，這都是第一次與其他國家液化天然氣進口業者以長期契約為基礎共同採購，不但強化台日同業的長期合作關係，促使貨氣調度上更具彈性，以因應市場之波動。

本次將長期天然氣進口來源擴展至東非莫三比克之全新開發計畫，提升台灣在能源採購的全球布局，展現中油穩定供應國內用氣需求，以及致力於拓展進口來源多元化的行動力。

由美國Anadarko公司所領導開發的莫三比克液化天然氣計畫，位於東非，對亞太及歐洲兩個全球液化天然氣主要消費市場而言位置居中，該計畫為東非莫三比克第一個陸上的液化天然氣生產設施，其兩條生產線年產能1,288萬噸液化天然氣，預計2024年商轉。荷蘭、法國、英國、日本及中國等主要LNG業者，也都是該液化天然氣計畫的長約買方。

中油
>獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

納智捷 S5 GT/GT225售價高CP69.9ㄧ89.9萬元

2019-05-13 14:39

福容麗寶樂園店義大利美食節活動 還可抽獎有名牌包

2019-05-13 14:03

畢業季將來臨 高雄加工區15日招募新血

2019-05-13 13:09

高市都委會缺建商代表 公會不滿

2019-05-13 11:55

台北國際旅展即將登場 電商也參一腳

2019-05-13 11:20

旅展開跑了 遠航機票優惠大放送

2019-05-13 09:57

愈禁它愈來 業者：讓陸OTT落地好好管

2019-05-13 00:26

OTT業者紛搶灘 騰訊WeTV透過港商登台

2019-05-13 00:23

複製愛奇藝 騰訊OTT登台首月90元搶客

2019-05-12 23:55

投審會：未收到騰訊設立申請

2019-05-12 23:54

台鋼集團傳插旗中鋼經營 目標取一席董事

2019-05-12 23:51

謝裕民 寫鋼鐵三國演義

2019-05-12 23:49

台鋼欲取中鋼董事...一門檻一關鍵 難度不低

2019-05-12 23:49

經濟書坊／訂閱經濟 掀產業革命

2019-05-12 22:46

點子農場／農業科技大未來

2019-05-12 22:45

管理錦囊／領導人的特質

2019-05-12 22:45

公共治理／社會住宅 提供總統級服務

2019-05-12 22:45

新聞中的法律／獨董能力 不易用證照衡量

2019-05-12 22:36

中火占整體發電15% 基載電力重要支柱

2019-05-12 11:52

遊戲股王淨利挑戰10年新高 《明星三缺一》推手營收砍半翻身記

2019-05-10 10:22

3坪修改室靠縫鈕釦、換拉鍊年收500萬 壯漢老闆如何收服貴婦名媛？

2019-05-08 14:15

鱘龍魚的家 揭開千戶傳奇的傳奇故事

2019-05-06 11:42

華航、高鐵獨董爆自肥 交通部證實

2019-04-18 23:54

卜蜂：飼料成本已改善 今年獲利有望成長

2019-04-18 14:06

陸OTT來台 本土業者促落地管理

2019-05-12 23:54

臺大管理碩士學分班招生中 5/26課程說明會

2019-05-13 13:34

上海葡萄王下半年需求回升 葡萄王營收拚成長!

2019-05-10 14:15

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

「空服員被激到了」 學者估長榮罷工同意票可能九成

2019-05-13 09:49

台鋼集團傳插旗中鋼經營 目標取一席董事

2019-05-12 23:51

空服員參與罷工將暫停僱傭關係？ 長榮回應了

2019-05-13 10:36

危機是轉機？國泰金、富邦金股民暴增一成

2019-05-12 21:57

新台幣匯率觸及31元 匯銀主管：特定人士「作價」

2019-05-13 11:37

NAND三大咖 唱旺市況

2019-05-13 00:10

長榮罷工靠它救援 華航：強烈建議要有預告期

2019-05-13 09:10

長榮空服員罷工愈演愈烈 台大教授為什麼支持…

2019-05-13 12:10

鴻海新任董事候選名單出爐 早盤股價走跌

2019-05-13 09:40

基本工資 8月估調升

2019-05-12 23:42

類全委保單 金管會下令禁剝兩層皮

2019-05-13 00:17

貿易戰避險 政院開四藥方

2019-05-12 23:44

複製愛奇藝 騰訊OTT登台首月90元搶客

2019-05-12 23:55

蘋果AR要來了 台廠沾光

2019-05-13 00:12

外媒傳新董座定案了 鴻海聲明表示…

2019-05-13 12:58

外媒：劉揚偉接替郭台銘 將任鴻海董事長

2019-05-13 12:40

郭台銘喊話 放眼台股整體市值

2019-05-13 00:17

保費列舉扣除 避開兩大錯誤

2019-05-12 22:38

長榮空服若真罷工 交部估落在端午連假和暑假

2019-05-13 09:35

看好NAND市況 群聯備貨 130億上膛

2019-05-13 00:09

開發金四引擎熱轉 營運衝

2019-05-13 00:53

貿易戰關稅衝擊 專家：建回流基地

2019-05-12 17:37

空服員首場罷工投票 長榮空姐投票：是站出來改變時候

2019-05-13 13:07

長榮空服日支費 學者：優於政府官員

2019-05-13 10:56

長榮勞資爭議釀罷工 交通部居中協調盼有解

2019-05-12 18:52

股匯同步走跌 新台幣貶至31元了

2019-05-13 11:09

類全委保單代操 禁剝兩層皮

2019-05-12 23:22

何昭陽 不老鬥士守住誠美材

2019-05-12 15:24

台鋼欲取中鋼董事...一門檻一關鍵 難度不低

2019-05-12 23:49

謝裕民 寫鋼鐵三國演義

2019-05-12 23:49

華碩GTP養兵 31歲蘇冠豪衝鋒印度

2019-05-12 15:26

VR、AR看俏 非蘋陣營搶進

2019-05-13 00:11

長榮空服罷工投票首日 高雄已投超過四分之一

2019-05-13 13:34

愈禁它愈來 業者：讓陸OTT落地好好管

2019-05-13 00:26

無應納稅額 仍須申報

2019-05-12 22:38

央行：貿易戰恐衝擊經濟

2019-05-12 23:21

融券張數 上周大減

2019-05-13 00:16

台幣波動度 探五年低點

2019-05-12 23:21

天氣炎熱如夏 台電：未來一週電力供需安啦

2019-05-12 16:24

貿易戰越演越烈 伺服器廠轉移生產基地

2019-05-13 10:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top