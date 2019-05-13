中油攜手日本JERA 向東非莫三比克聯合採購液化天然氣

2019-05-13 13:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ╱即時報導



中油今天宣布與全球最大液化天然氣（LNG）進口業者日本JERA合作，雙方共同向東非莫三比克Mozambique LNG1簽署「液化天然氣買賣契約」（SPA），共同採購每年160萬噸的液化天然氣、為期17年。這也是中日首次合作向其他國家共同採購進口液化天然氣。

中油主管指出，日本JERA公司為東京電力與中部電力合資成立的能源公司，也是全球最大的液化天然氣進口業者，每年進口量高達約3,500萬噸，此次中油與日本JERA合作共同採購，具區域合作的指標性意義。對兩家公司而言，這都是第一次與其他國家液化天然氣進口業者以長期契約為基礎共同採購，不但強化台日同業的長期合作關係，促使貨氣調度上更具彈性，以因應市場之波動。

本次將長期天然氣進口來源擴展至東非莫三比克之全新開發計畫，提升台灣在能源採購的全球布局，展現中油穩定供應國內用氣需求，以及致力於拓展進口來源多元化的行動力。

由美國Anadarko公司所領導開發的莫三比克液化天然氣計畫，位於東非，對亞太及歐洲兩個全球液化天然氣主要消費市場而言位置居中，該計畫為東非莫三比克第一個陸上的液化天然氣生產設施，其兩條生產線年產能1,288萬噸液化天然氣，預計2024年商轉。荷蘭、法國、英國、日本及中國等主要LNG業者，也都是該液化天然氣計畫的長約買方。