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50年一遇的極端強雨！沖繩與那國島災難突襲

畢業季將來臨 高雄加工區15日招募新血

2019-05-13 13:09經濟日報 記者吳秉鍇╱即時報導

加工出口區管理處高雄分處與高雄市政府訓練就業中心，將於5月15日(星期三)上午9時30分至11時，在區內第一訓練教室（高雄市前鎮區加工出口區中一路2號後棟2樓）舉辦現場徵才活動，現場有12家廠商參與徵才，提供290個職缺，求職、轉職的民眾可把握與廠商直接面談的機會!

高雄加工出口區與訓就中心為服務民眾求職、轉職需要，辦理現場徵才活動，此次參加的廠商有頎邦科技、志昱科技、杰鑫國際物流、台灣博士電子、銳康科技、威日光電、元泰發實業、天二科技、光頡科技、旭宏科技、昶亨科技(代收履歷)、高雄晶傑達光電(代收履歷)等12家公司，職缺項目包括設備工程師、產品開發專案工程師、行政業務助理、倉庫品管員、日班產線技術員、操作工…等，部分廠商提供員工旅遊、三節獎金、年終獎金、免費供餐等福利，總計提供290個職缺，歡迎求職及轉職民眾踴躍參加。

高雄加工區指出，每月定點定時於園區內舉辦現場徵才活動，可創造區內廠商、勞工朋友及求職人員三贏的效益，並加速提高媒合成功機會，也是啟動高雄加工區成長的動力來源。

高雄加工區進一步呼籲求職朋友，可把握與求才廠商面談機會，宣傳自身優勢，增加錄取機率。若無法親臨現場的求職朋友，也可多加利用加工處官網查詢，找到理想的工作。

加工區徵才。加工區提供
加工區徵才。加工區提供
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徵才活動求職工程師
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