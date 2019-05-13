高市都委會缺建商代表 公會不滿

2019-05-13 11:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林政鋒 ╱即時報導



高雄市不動產開發公會理事長黃炯輝說，高雄市都市計畫委員會中沒有建商席次，建築界無法提供實際操作 心得建言，對市政建設推動是一大損失，建議高雄市政府應廣納百川建言，聘任都市計畫委員時保留一、二席給業界代表，以充分反映實際執行經驗與心聲。