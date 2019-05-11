在地心產業／壽米屋組菁英班 種出冠軍米

2019-05-11 22:51 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 林敬家



壽米屋與彰化近700名農友契作，種出去年農糧署評比去年最好吃的米「馥米」。 記者林敬家／攝影 分享 facebook 老糧商轉型的彰化縣二林「壽米屋」企業與農民契作台中194號香米，去年獲得農糧署主辦評選的「精饌米獎」台灣好米組冠軍，台中194號因米粒小、產量不穩定，起初難以開拓市場，業者將農民組成「菁英班」，找來農業博士上課，掌握作物生長模式種出冠軍米，打響台灣特殊米種名號。

台中194號是由台中區農業改良場研究員許志聖歷經10多年育種的結晶，約10年前就已命名，但當時市場能見度不高，「壽米屋」企業總經理陳肇浩指出，前幾年農民試種產量不佳，也賣不掉，但台中194號是印度香米和台稉9號雜交育種，獨有的清香與軟Q口感仍具優勢，也發現該米種穗上發芽後不易脫粒，相對有「野性」。

台灣推動新米種不容易，農民願意投入栽種的前提需要有穩定的收入，壽米屋與彰化約700名農民契作，其中以頂級越光米為大宗約800公頃，台中194號還不到100公頃，不過業者認為國內技轉的家數已從三家增至七家，堅信台中194號是明日之星。

二林農民洪秀霞說，契作須減少用藥、友善耕作，種台中194號米在田間收割就能聞到自然香味，自己經手的稻米能獲肯定，讓農民感到榮譽與向心力。

陳肇浩表示，吃米人口雖減少，但餐飲業相對重視米飯的品質，就像壽司中的米飯只占2成的成本，卻能決定壽司8成的口感，除了精緻的越光米需求有增無減，台中194號口感適合做燉飯、稀飯和壽司料理等，都是餐廳用米的首選。