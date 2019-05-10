長榮航反制罷工三措施違法？ 各方觀點一次看懂

2019-05-10 20:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ╱即時報導



長榮航空祭出暫停發放年終及調薪等措施，這樣的作法有沒有問題？可從長榮航、法界、工會及實務上的判決四個觀點一次搞清楚。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

長榮航空因應桃園空服員職業工會的發動的罷工，本周突宣布三不措施，強調如果因為罷工衝擊營運，導致獲利衰退，將不發年終獎金、不調薪以及從罷工日起計算三年不提供員工優惠票，此舉被工會及勞動部解釋為恐有違法疑慮，到底長榮航這樣的作法有沒有問題？可從長榮航、法界、工會及實務上的判決四個觀點一次搞清楚。

首先依據長榮航說法，強調是民營公司，必需自負盈虧，會進行內部公告，主要是公司營運若遭受危難，長榮航空有責任誠實告知員工、社會大眾未來如果發生罷工時，為維持公司正常營運，所必須採取之合法因應措施。

分享 facebook 長榮航進一步說明，過去公司連續4年發放4個月的年終獎金，以及連續4年每年調薪2,000至4,000/月，都是在公司有獲利的基礎下回饋給員工的福利。員工雖擺第一，但近期桃園市空服員職業工會即將發起罷工投票，已造成5月以來訂位及載客率明顯下滑，因此研判一但發生罷工，將造成公司更大的衝擊，過往公司有財務壓力，都是股東掏錢埋單，公司需要對股東負責，長榮航擁有近12萬股東，沒道理因為空服員的罷工事件導致公司虧損，相關福利還要繼續提供，這對股東並不公平，因此措施作法「合情合理」。

但工會不這麼認為，工會指出，此舉明顯針對工會罷工行動和參與罷工行動的會員，長榮航有嚴重違反《工會法35條》之嫌。該條的意思是，雇主或代表雇主行使管理權之人，不得有下列行為：對於勞工組織工會、加入工會、參加工會活動或擔任工會職務，而拒絕僱用、解僱、降調、減薪或為其他不利之待遇。

專精於勞工法的國際通商法律事務所律師許修豪分析，這次長榮公司提出的反制，工會以工會法第35條認為資方有不當勞動行為。但事實上長榮航未必是違法，因為長榮提出的對應並不是針對罷工行為本身，而且依據罷工真正實施時，單日的損失可能上億元，罷工對公司財務上造成的影響提出預期以及對應的辦法。

他進一步指出，這種預告類似停電對生產線造成的損失，因為相關電力損失對生產線與公司造成損失，公司會有額外的支出撙節，罷工對於公司財務的損失是可以預見的，針對財務損失提出撙節支出的預告，並非針對罷工行為本身，如工會角度並非吃香。

事實上，從實務上判決也許可以看出端倪，當年華航空服員罷工時，桃園市空服員職業工會針對華航資方在罷工前後的動作提告，其中針對資方在獎勵「支援」公司營運的員工案例上，一路打訴訟到最高法院，而最高法院有其見解。

最高法院認為，面對突襲式罷工行動，華航希望員工可以選擇不參與罷工或給予罷工期間出勤員工若干獎勵金，此動作是華航合法、合理對抗手段，不應認定為不當勞動行為。簡言之，最高法院會駁回工會的上訴案，是因為「工會可以動員罷工，公司當然也可阻止罷工」，雙方的權利平等，公司的動作不屬於不當勞動條件。

另外，工會認為華航民國105年7月29日發送給內部員工（非空服員）的獎勵金違反雙方協議，這一點最高法院也認為華航此舉沒有問題，因為華航早在罷工前即已向員工表示，罷工期間，配合參加人調度出勤的人，因考量罷工期間勞務提供屬於特殊狀況，將給予若干獎勵金額。

至於未來會如何走？許修豪認為，要從兩個面向來看。一個法律方面，工會認為公司是屬於違反工會法35條的不當勞動行為，依據工會法的相關規定是由裁決機制的，工會可能會提出裁決，由裁決委員會調查裁決，也有可能會提出民事訴訟。

另一個是輿論的面向，這部分雙方應該都有一些攻防，以現在的情況看來，過去這段時間航空業的罷工有些頻繁，風向不見得都是偏向一方。

他強調，航空業在台算是比較高薪的產業，工時比較長也有行業的必然性，但航空公司是高度波動而不穩定的行業，過去美國已有幾家很大的航空公司破產，雙方應該還是要相互了解，和平解決比較好。

此外，台灣是一座孤島，航空業對台灣的對外交通很重要，罷工雖然有助於工會，但長期來看，卻會影響到台灣的競爭力。過去這段時間，台灣已經發生了三次的罷工，第一次的罷工，工會獲得很好的條件，第二次的集體休假社會已有不同的評價，第三次的罷工發生在過年的假期，這次罷工若是真的付諸實行，將是第四次，在這麼短的時間內發生這麼多次的罷工，而空服員既非弱勢，也不是低薪，不斷罷工、彼此加碼，付出的是國家對外的交通與競爭力的代價。