全台最大檀島茶餐廳旗艦店開幕 首度推出港式桌菜

2019-05-10 19:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



大成（1210）旗下檀島咖啡10日在美麗華商圈開出最大坪數的旗艦型門店劍南店，並首度推出港式桌菜，可望提高客單價。台灣大成去年餐飲營收近20億元，大成集團副總裁韓家寅表示，以勝博殿表現最好，不過看好港式餐飲在台蓬勃，檀島今年將展店至八家，兩大品牌持續展店衝營收。此外，大成餐飲目前未有單獨上市計畫。

香港茶餐廳檀島咖啡昨日在美麗華商圈，開出占地超過百坪的旗艦型門店。韓家寅說，公司內部將檀島店鋪分為ABC等級，A級店有廚師現場製作，本次旗艦店為A plus等級，並首次嘗試販售桌菜；B級目前尚未有店舖，主要規劃販售飲料蛋塔，並設有座位，C級則是10坪內，主打外帶。他表示，截至今年5月底，將有四家A級店鋪，兩家C級外帶店，今年全年則希望開至八家。

他也觀察，台灣餐飲市場競爭愈來愈激烈，外送市場也逐漸起來，為了搶外送市場，未來檀島劍南店更將與外送平台業者Deliveroo合作，屆時檀島知名的蛋撻、菠蘿包、檀島咖啡及奶茶等美食，消費者均可透過外送平台進行選購。

大成目前旗下餐飲，除了有檀島咖啡之外，還包括勝博殿、岩島成、好食城等多個品牌，去年台灣大成餐飲營業額近20億元。韓家寅說，其中以勝博殿表現最好，截至昨日台灣有35家店，今年目標開至40家，在北京的業績也比預期中好。