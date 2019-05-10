募集218袋熱血 永慶不動產兼作公益助三失老人

2019-05-10 17:03 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



新竹捐血中心血庫A、B、O三種血型血庫庫存偏低，永慶不動產桃園藝文團隊投身公益，今天在桃園藝文展演中心旁結合社區資源，舉辦慶祝母親節愛媽媽敬老人捐血公益活動，最後募集到218袋熱血，團隊同時宣布募得218份共6萬4800元的端午關懷禮給華山基金會，幫助華山三失老人，也盼拋磚引玉能有更多民眾、單位能投入公益，形成善的循環。

永慶不動產桃園藝文團隊在地經營17年，共有14家加盟店，人數約230人，是加盟永慶不動產全台最多家店的團隊，秉持取之於社會，用之於社的理念，團隊積極投入各項社會公益，如竹圍漁港淨灘、捐助心路基金會舉辦之好天天齊步走活動，認養華山基金會桃園站長輩接送服務及各項關懷禮勸募，並配合新竹捐血中心舉辦捐血活動等都行之有年。