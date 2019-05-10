中鋼攜手桂林國小 辦孝親楷模表揚暨績優獎學金頒獎

2019-05-10 16:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



溫馨五月情，知恩惜福心。中鋼為慶祝母親節、弘揚孝道美德並協助提升地方教育文化內涵，今（10）日攜手桂林國小，假該校大禮堂舉辦「108年母親節孝親楷模表揚暨績優獎學金頒獎典禮」，期勉小港地區學子孝敬父母、勤勉向學，與會的貴賓、師生及家長約200多人歡聚一堂，場面倍感溫馨。

本次活動小港區國中及國小共計17所學校的校長、老師、績優暨孝親楷模學生及家長參加，典禮安排高雄市政府教育局吳文靜專門委員、小港區公所李元新區長、中鋼公司公共事務處鍾錫洲處長以及小港區各國中小校長頒贈獎狀，也讓各受獎學子上台獻贈康乃馨予父母，現場氣氛溫馨感人。

桂林國小杜昌霖校長致詞時表示，孝道是中華文化的優良傳統與家庭核心價值，感謝中鋼公司讓桂林國小有機會協辦這個非常具有意義且盛大的活動，而每個獲獎學生的孝親事蹟與表現，都非常值得大家學習，也希望各位學子藉此佳節，將平時羞於說出口的愛與感恩，化為今日具體行動，讓孝心與愛心散播飛揚在社會每個角落。

中鋼鍾錫洲處長致詞時表示，感謝受獎學子的家長們，因有父母親的關懷與辛勞付出，讓受獎同學能夠成為表率。鍾處長亦勉勵在場學生秉持百善孝為先的觀念，不僅要時常關心父母，同時在課業學習過程中，也應不忘感謝曾經給予協助的師長及同學。此外，鍾處長也特別感謝協助辦理本次表揚典禮的桂林國小及熱情參與的與會貴賓，更向在場的各位媽媽們祝福「母親節快樂」。

典禮活動中，特別播放安排桂林國小李佳玲同學與中山國中余佳蓁同學的楷模事蹟影片。李佳伶同學從小在父母親品德優先的諄諄教誨薰陶下，不僅待人真誠熱心、體貼深富同情心，也主動積極去做較困難的打掃工作，不怕辛苦，加上在班上人緣好，是師長及同學眼中的好榜樣；此外，佳伶也時常關心家人，幫忙分擔家事，平時還會陪奶奶唱歌同樂，家中長輩們對佳伶紛紛讚譽有佳。余佳蓁同學則表示，父母從事水泥工作，每天早出晚歸十分辛苦，但回家後仍為子女準備晚餐，也不忘關心自己的課業，故佳蓁期許自己要努力用功讀書，時時幫忙打理家務，讓父母不必操心，也期望達成父母勤勞向學的夢想；此外，佳蓁平時與同學們相處融洽，平時在學校除專心課業外，常常在大小事上幫助同學，在同學眼中就像個大姊姊。