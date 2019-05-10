六福客棧危老重建核准通過 六福集團整裝待發

2019-05-10 15:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ╱即時報導



六福旅遊集團旗下六福客棧屹立於南京松江商圈47年，今年3月初遞件申請危老重建計畫，於5月9日取得台北市政府核准通過。

六福客棧基地面積約380坪，全案獲得容積獎勵額度包括建築基地1.15倍的原建築容積，再加上10％的時程容積獎勵，未來興建規模總樓地板面積6000坪以上，將打造為20層樓以上的商用大樓，為歷史悠久的南京松江商圈注入全新量能。

六福旅遊集團自去年積極推動調整策略，今年5月六福客棧再取得危老建築重建核准，公司將依市場脈動執行大樓重建計劃。

展望今年，南港商圈逐年快速成長，2018年進出人次已高達1257萬，台北六福萬怡酒店位於四鐵共構交通核心「南港車站」，連續兩年獲得《米其林指南》選為黑四房推薦酒店，每逢大展就有8~9成住房率，持續穩定成長，隨著東區門戶計畫逐步成型，未來前景看俏；六福村主題樂園在連假效應推動下，第1季總入園人次年增22%，可望挑戰全年總入園人次160萬，年增14%。

新事業發展也屢有斬獲，看好剪刀經濟及戀家經濟崛起，自去年底以六福皇宮及六福客棧經典功夫菜，推出多達20種以上長銷商品正式進軍零售電商大獲市場好評後，將進一步強化擴點及量產以擴充產能，未來將發揮品牌優勢，推出包含常溫、冷藏及冷凍商品，不排除以品牌聯名或團購等方式，持續擴展其他通路，以搶攻每年高達500億元以上的調理市場。

物業管理亦持續布局，成立短短半年已成功承攬北市國際五星飯店品牌的長期派遣人力業務。六福旅遊集團挾20年五星級飯店know-how及長期培養的專業人才，從第一線服務人員到後端營運的人才庫已備妥，加上洞察國外多數飯店將營運人力外包及國內飯店如雨後春筍般開立，可預見飯店人力派遣市場將潛力無窮，因此六福物業將以提供客製化人力派遣服務為發展核心，為台灣飯店人力資源管理帶來了新思路。

在各事業體布局穩定發展下，可預期六福旅遊集團陸續整裝，今年營運表現將呈V型反轉，以扭轉乾坤之勢繳出亮眼成績單。