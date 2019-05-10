大江購物與包豪氏義賣Superdry等品牌 所得捐真善美

2019-05-10 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



中壢大江購物中心與包豪氏集團今天至12日連續3天，在4樓顧客服務中心前廣場舉辦公益義賣活動，所得在12日下午5點舉辦捐贈儀式，全數捐贈真善美社會福利基金會。

包豪氏集團今年已是第3年舉辦「bauhaus全台公益巡迴活動」，全力號召集團下知名品牌包括Superdry、Tough、Salad、Amenpapa、80/20等提供各式服飾商品，商品超低價390元起，義賣所得在12日捐給真善美，希望透過實際行動協助在地慈善團體，讓購物變得更有意義。

今天現場邀請中壢大江購物中心經理薛文朝、bauhaus包豪氏集團台灣區業務協理洪珈穎、真善美社會福利基金會處長黃小芳與院童為全台巡迴義賣系列活動揭開序幕。

中壢大江薛經理表示，有感於社會慈善機構募款不容易，繼2017、2018年中壢大江舉辦活動「一星衣益 讓愛傳遞」就是希望讓消費者不只可以購得超值的商品，而結帳金額還可以作為善款發揮效益，捐贈在地需要幫助的族群。今年非常感謝有這個機會與包豪氏集團攜手合作，在母親節檔前夕一起做公益，為弱勢朋友盡心力。