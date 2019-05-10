貿協攜新北市府 6月中率廠商前往中東拓銷

2019-05-10 15:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



外貿協會與新北市政府合作，將於6月18日至29日率新北市23家廠商赴土耳其、埃及與阿拉伯聯合大公國拓銷。

貿協表示，土耳其是我國在中東排名第一的出口國，2018年土幣里拉大貶，曾一天內貶值超過14%，衝擊對外貿易甚鉅，但除了俄羅斯等國外援，土耳其政府已採取連串之結構性經濟改革俾提振經濟，目前已有成果。

根據土耳其統計局（TUIK）數據，今年4月消費者信心指數為63.5，較3月增加近7%。而根據土耳其央行調查，今年4月土耳其商業氛圍亦有所改善，商業信心指數較3月份上升3.3%至105.5；今年1至3月商業信心指數均呈成長，幅度分別為1.6%、4.5%及5%。

在出口方面，土耳其汽車產業已成為土耳其出口第一大產業，其次為化學品約18億美元，及成衣15億美元，今年前四月土耳其出口598億美元，較上年同期成長3.8%。

土耳其調整產業結構已有成效，勞力密集之成衣紡織業出口比重漸由汽車及電子業取代，因此對機械、五金及電子零件需求增加，值得我商注意。

埃及過去倚靠觀光收入，2018年埃及總統大選，塞西成功連任，政治穩定下帶動各項建設並積極發展，除了新首都計畫持續進行中，2017年提出EME（Egypt Makes Electronics）計畫，帶動埃及電子工業發展，2018年埃及亦與沙烏地阿拉伯設立100億美元的聯合基金推動「新未來專案（NEOM）」，期望成為中東世界的生物技術和數位中心，在近1億的人口紅利及經濟發展政策帶動下，埃及市場前景持續看好。

因持續創新，阿拉伯聯合大公國早已自滾滾黃塵的沙漠蛻變為中東地區的物流、金流、貿易甚至是新創中心。

除了持續祭出優惠條件吸引外資入駐，2020年杜拜將主辦世界博覽會，基礎建設等需求持續看漲，我商應把握商機前往布局。