親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

韓國瑜你太超過了！韓粉：連澄清湖旁小路都變這樣

專坑外國學生？法國大學漲價的「學店大辯」

貿協攜新北市府 6月中率廠商前往中東拓銷

2019-05-10 15:06經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

外貿協會與新北市政府合作，將於6月18日至29日率新北市23家廠商赴土耳其埃及與阿拉伯聯合大公國拓銷。

貿協表示，土耳其是我國在中東排名第一的出口國，2018年土幣里拉大貶，曾一天內貶值超過14%，衝擊對外貿易甚鉅，但除了俄羅斯等國外援，土耳其政府已採取連串之結構性經濟改革俾提振經濟，目前已有成果。

根據土耳其統計局（TUIK）數據，今年4月消費者信心指數為63.5，較3月增加近7%。而根據土耳其央行調查，今年4月土耳其商業氛圍亦有所改善，商業信心指數較3月份上升3.3%至105.5；今年1至3月商業信心指數均呈成長，幅度分別為1.6%、4.5%及5%。

在出口方面，土耳其汽車產業已成為土耳其出口第一大產業，其次為化學品約18億美元，及成衣15億美元，今年前四月土耳其出口598億美元，較上年同期成長3.8%。

土耳其調整產業結構已有成效，勞力密集之成衣紡織業出口比重漸由汽車及電子業取代，因此對機械、五金及電子零件需求增加，值得我商注意。

埃及過去倚靠觀光收入，2018年埃及總統大選，塞西成功連任，政治穩定下帶動各項建設並積極發展，除了新首都計畫持續進行中，2017年提出EME（Egypt Makes Electronics）計畫，帶動埃及電子工業發展，2018年埃及亦與沙烏地阿拉伯設立100億美元的聯合基金推動「新未來專案（NEOM）」，期望成為中東世界的生物技術和數位中心，在近1億的人口紅利及經濟發展政策帶動下，埃及市場前景持續看好。

因持續創新，阿拉伯聯合大公國早已自滾滾黃塵的沙漠蛻變為中東地區的物流、金流、貿易甚至是新創中心。

除了持續祭出優惠條件吸引外資入駐，2020年杜拜將主辦世界博覽會，基礎建設等需求持續看漲，我商應把握商機前往布局。

土耳其埃及
>獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

遊戲股王淨利挑戰10年新高 《明星三缺一》推手營收砍半翻身記

2019-05-10 10:22

上市第一天就大漲163%！這間連比爾蓋茲都投資的素肉公司，關鍵技術竟來自台灣的他

2019-05-10 10:05

高績效教練／決策+執行 落實五字訣

2019-05-10 04:18

經營策略／謝志宏…發動併購 驅動創新

2019-05-10 04:18

好書導讀／找到對的獨董

2019-05-10 04:18

管理錦囊／管理學的價值

2019-05-10 04:18

創業之星14日決選 邀你觀賽

2019-05-10 04:14

樂齡大未來論／承業：智能科技 長照好幫手

2019-05-10 02:34

保時捷點火 豪華休旅車開戰

2019-05-10 02:08

王品「群將計畫」 拚重返榮耀

2019-05-10 02:00

跑車大品牌 也要來搶市

2019-05-09 23:33

超商雙雄掌握天氣商機 4月營收成長

2019-05-09 20:58

廣越：5大品牌談妥5年產銷 愛迪達將重返最大客戶

2019-05-09 20:42

台中大遠百精品時尚秀 買氣上看4億

2019-05-09 20:29

本土最大健身房 他靠三大優勢打造百億帝國

2019-05-09 15:24

瑩碩、賽科攜手搶攻大陸市場

2019-05-09 14:48

長榮停年終反制罷工 勞動部：不樂見激怒他方行為

2019-05-09 14:48

影／長榮祭三不反制罷工 學者：恐構成不當勞動行為

2019-05-09 14:48

停年終反制罷工 長榮：沒獲利不可能有獎勵

2019-05-09 14:43

長榮航對罷工祭出三不 勞動部：可能違法

2019-05-09 13:30

空服批砍年終「可惡」 長榮：營運差所採取合法措施

2019-05-09 11:55

長榮空服員罷工投票 交長：航空業罷工預告有必要性

2019-05-09 11:18

長榮航反制罷工停發年終？ 勞動部：恐違法挨罰

2019-05-09 11:06

林佳龍支持罷工預告期 交通部做好應變準備

2019-05-09 11:05

業者促罷工預告期 林佳龍：將與勞動部協商

2019-05-09 09:55

3坪修改室靠縫鈕釦、換拉鍊年收500萬 壯漢老闆如何收服貴婦名媛？

2019-05-08 14:15

鱘龍魚的家 揭開千戶傳奇的傳奇故事

2019-05-06 11:42

當顧客的「快樂販賣機」 車神娜娜年賣703輛車

2019-05-03 13:30

中國製造崛起 黑手媳婦搶救MIT供應鏈

2019-05-03 13:09

小七、全家和全聯挾擊下 美廉社憑什麼創造百億元營收？

2019-05-02 15:32

華航、高鐵獨董爆自肥 交通部證實

2019-04-18 23:54

卜蜂：飼料成本已改善 今年獲利有望成長

2019-04-18 14:06

上海葡萄王下半年需求回升 葡萄王營收拚成長!

2019-05-10 14:15

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

以為勞退被扣錢？這個勞保局新方式你要知道

2019-05-09 17:41

百元鈔賣到1.5萬元 央行幫國庫多掙6,000萬元

2019-05-09 21:19

熱錢現落跑跡象、新台幣匯率是否貶破31元？今晚是關鍵

2019-05-09 16:24

理專弊案頻傳 顧立雄火了

2019-05-10 03:02

又一尾大魚回流！某「電子十哥」回台投資330億元

2019-05-09 21:10

上市第一天就大漲163%！這間連比爾蓋茲都投資的素肉公司，關鍵技術竟來自台灣的他

2019-05-10 10:05

金控前四月獲利1,150億

2019-05-10 00:16

熱錢落跑 股匯雙殺

2019-05-10 01:14

鴻海10日董事會 新董事候選名單成焦點

2019-05-09 16:31

理專及行員挪用客戶資金 件數及被罰金額最多都是這家銀行

2019-05-09 17:55

群創連二虧 上季大賠37億

2019-05-10 00:16

賀富邦勇士封王 台灣大集團祭購物85折及30天影音免費

2019-05-09 21:18

CPU雙雄駁火 台積成關鍵

2019-05-09 23:45

光寶6月改選 接班布局明朗

2019-05-09 23:51

神祕電子零件廠 豪砸330億

2019-05-10 02:19

目標到期債 未發現違約風險

2019-05-10 03:02

5年債殖利率 跌破鐵板價

2019-05-09 23:50

影／鴻海下午召開董事會 郭台銘「我已淡出鴻海」

2019-05-10 13:02

愛鈔迷看過來！特殊號碼鈔券23日拍賣 民國100年千元鈔賣完就沒

2019-05-09 18:34

郭台銘：睿綸生技標政府生意違背我的原則

2019-05-10 13:28

南山砸7.4億 買桃園物流中心

2019-05-10 03:02

不出席鴻海董事會 郭台銘：我已淡出鴻海！

2019-05-10 14:32

保時捷點火 豪華休旅車開戰

2019-05-10 02:08

又5家台商回流！2500億返台年投資金額提前達標

2019-05-09 21:07

光寶少主企圖心 聚焦物聯網

2019-05-09 23:44

夜宿地方友人家 郭台銘：體會農民生活辛苦

2019-05-10 11:56

新光銀推新台幣活儲年息衝2.08% 中途解約利息不打折

2019-05-09 20:54

南山人壽 斥資7.4億元買桃園恆隆行物流中心

2019-05-09 19:21

光寶科產品結構優化 拉高毛利率

2019-05-09 23:51

想儘早領到退稅 3種人今天得完成申報

2019-05-10 12:10

立委爆料多出6萬張保單出問題 南山人壽堅持僅15萬張

2019-05-10 13:30

Google強攻車聯網 帶旺台廠

2019-05-10 02:00

台商回流新KPI 衝5,000億

2019-05-10 02:19

金融整併 可思考的方向

2019-05-10 03:02

尚志淨值恐轉負 面臨下市

2019-05-10 00:16

避開產能競賽 群創布局新事業

2019-05-10 00:08

國壽、富邦壽 淨值躍進

2019-05-10 00:08

數位3.0金融業務 玉山銀行包辦前三大

2019-05-09 18:03

欣興擴增IC覆晶載板廠 4年擬投資200億

2019-05-09 22:09

英特爾看淡獲利 不利PC鏈

2019-05-09 23:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top