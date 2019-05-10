六福客棧危老重建核准通過 將打造商業大樓

2019-05-10 14:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



六福（2705）旗下六福客棧今年3月初遞件申請危老重建計畫，公司公告取得台北市政府核准通過，基地面積約380坪，全案獲得容積獎勵額度包括建築基地1.15倍的原建築容積，再加上10％的時程容積獎勵。六福表示，未來興建規模總樓地板面積6000坪以上，將打造為20層樓以上的商用大樓，為南京松江商圈注入全新量能。

六福旅遊集團自去年積極推動調整策略，今年5月六福客棧再取得危老建築重建核准，六福表示，六福客棧屹立於南京松江商圈47年，開啟四平商圈的繁華史，將依市場脈動執行大樓重建計劃。

展望今年，六福集團表示，南港商圈逐年快速成長，2018年進出人次已高達1257萬，台北六福萬怡酒店位於四鐵共構交通核心「南港車站」，連續兩年獲得米其林指南選為黑四房推薦酒店，每逢大展就有8~9成住房率，隨著東區門戶計畫逐步成型，未來前景看俏；六福村主題樂園在連假效應推動下，第一季總入園人次年增22%，可望挑戰全年總入園人次160萬，年增14%。

此外，集團也持續布局物業管理市場，公司表示，成立半年已成功承攬北市國際五星飯店品牌的長期派遣人力業務。從第一線服務人員到後端營運的人才庫已備妥，國外多數飯店將營運人力外包，加上國內飯店如雨後春筍般開立，可預見飯店人力派遣市場將潛力無窮，因此六福物業將以提供客製化人力派遣服務為發展核心，為飯店人力資源管理帶來了新思路。