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繼珍奶後 馬國開始流行手工麵包、風格咖啡店

2019-05-10 13:50經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

繼珍珠奶茶後，東南亞年輕消費族群開始流行咖啡飲料與西點麵包，消費情境從人手一杯珍珠奶茶的景象，轉換到Tag小清新風格的咖啡店，拿起手機拍照上傳IG、FB，分享咖啡館特色氛圍與餐點美食，大走文青風。

根據商研院觀察發現，馬來西亞民眾對於消費咖啡飲料與西點麵包具市場潛力。新創咖啡館成功結合當前流行網紅經濟，吸引年輕族群上門消費，不僅造成話題性，達成行銷效果，同時亦創造出獲利模式。

另外，商研院還發現馬來西亞也有愈來愈多手工麵包店標榜以天然健康的食材，搭配職人精神的手作技術，滿足高端消費者味蕾，與傳統麵包市場主打客群作出區隔。

為協助咖啡飲料與西點麵包業者「尋商機」、「探環境」與「接地氣」，商研院今（10）日表示，將廣邀業者組團考察馬來西亞當地消費商機與經商環境，並且與馬國業者交流，提高海外拓展機會。

商研院指出，馬來西亞參訪團預計將於7月16日至7月20日出團，行程安排除造訪當地網紅咖啡館以及知名麵包店，透過當地業者實際觀察，分享最新消費脈動；並且拜會當地購物中心、原物料供應業者等。另外，也將安排當地業者專家分享馬國投資加盟法規、稅務、店租、資金取得、商圈概況與清真認證等議題。

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