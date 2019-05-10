台鹽膠原蛋白創新技術 獲歐洲品質、美妝雙冠王

2019-05-10 13:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



膠原保養No.1-台鹽「綠迷雅」再創奇肌！該公司研發團隊以獨創技術開發出「16型膠原七胜肽」，並發現修復、潤澤肌膚的活性因子-「ATGC海洋核苷精粹」，透過結合微囊包覆技術，將「16型膠原七胜肽」、「ATGC海洋核苷精粹」，整合成完美比例的「Kallo Tai III」功效配方，最近勇奪法國維多利亞美妝大賞以及2019國際品質評鑑組織Monde Selection大獎。

堪稱台灣膠原專家的台鹽早於西元2002年前便投入醫療級膠原蛋白研究，針對消費者不同年紀、膚質，累積各種不同實驗的龐大數據，致力為消費者打造穩定、安全、有效的美容保養品。

在自有實驗室中，運用大數據探索及構型模擬活性關聯篩選、仿生性天然3D螺旋結構重組、低溫特定酵解三大創新技術，和微囊包覆、微細化的兩項升級技術，開發出台鹽獨家膠原蛋白成份，從基礎創造健康，取代添加物刺激的方式優化產品。

該公司研發團隊最新代表作，是經大數據檢索出16型膠原蛋白為肌膚初老的關鍵，以獨創技術開發出「16型膠原七胜肽」，並從極限環境中，發現修復、潤澤肌膚的活性因子-「ATGC海洋核苷精粹」，並結合微囊包覆技術，將「16型膠原七胜肽」、「ATGC海洋核苷精粹」，整合成完美比例的「Kallo Tai III」功效配方。目前剛拿下法國維多利亞美妝大賞以及2019國際品質評鑑組織Monde Selection大獎，傲人的研發成果令人驚艷！

台鹽總經理吳旭慧表示，綜觀生技產業，台灣少有企業創建自有實驗室來開發產品。而台鹽是國內第一家膠原蛋白GMP廠，率先把自製生醫材料應用在美容保養品，引領台灣進入醫學美容保養新驅勢！獨有膠原蛋白技術所開發的美容保養品、健髮清潔用品和關節預防保健食品，不但經過人體試驗、獲得試用者高滿意度回饋。