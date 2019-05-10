美中貿易戰升溫 KPMG：印尼是台商移轉首選

2019-05-10 11:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ╱即時報導



美中貿易戰再度升溫波及全球，威脅全球經濟成長，KPMG安侯建業聯合會計師事務所今（10）日發布新聞稿，該所會計師葉建郎表示，印尼的基礎建設與行政效率正提升，同時也作為東南亞最大的經濟體系之一，可以是台商未來海外布局的首選。

KPMG引述印尼官方統計資料指出，2018年印尼的經濟成長率約為5.17%、通貨膨脹率約為3.13%；2018年台灣對印尼的投資投資總額約為38.28億美元，是印尼第15大外資投資國之一，目前已有約2,000家台商企業布局印尼市場，主要行業為機械五金業、家具業、汽車零組件、紡織業、製鞋業、食品業、金屬製品業、紙漿紙業、貿易服務業、電子業及餐飲業等。

葉建郎表示，印尼有廣大的內需市場、相對低廉的工業用地及較低的人力成本、豐富的天然資源、低限度的外匯管制政策、申請居留容易及出入境快速等優勢，加上近期中美貿易戰及中國大陸生產成本日益高漲的情勢影響，已經令台商開始思考轉向印尼投資的可行性。

葉建郎指出，印尼租稅優惠中最值得關注的，是印尼政府在2018年11月頒布的150號文，有關新投資先鋒產業之企業所得稅減免規定，針對鋼鐵、石化及電信等18項「先鋒產業」，按新投資計劃的投資金額大小，分別給予5~20年不等的「免稅期間」，更有50%或100%企業所得稅減免。

葉建郎表示，印尼政府發布的150號文與現有的租稅減免規定最大的差異，第一是降低了投資人在申請租稅優惠時的最低資本額門檻；第二是放寬須設立一家新公司的要件，既存公司只要增加額外資本投資，亦得適用新投資的規定。

然而葉建郎指出，除對製造業的限制較少外，外資若投資印尼便屬於進口出貿易型企業，無法直接銷售予當地消費者，須透過當地經銷商或代理商，而零售型企業目前只限大型企業，例如銷售面積須達2,000平方米以上。

KPMG表示，該事務所亦有協助經濟部在印尼當地設置台灣投資窗口，提供相關投資、勞工、簽證、稅務等相關法令，協助台商降低法令遵循風險及其成本。