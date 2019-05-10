上海葡萄王下半年需求回升 葡萄王營收拚成長!

2019-05-10 14:15 文／ 葡萄王 提供



葡萄王生技1-4月營收表現平穩成長，累計1-4月成長2.2%。其中葡眾部分，雖去年4月有強勢新品神纖潘朵拉的上市，使得基期非常高，但今年4月份單月YOY仍成長1.7%，實屬難得，目前累計YOY成長4.7%，表現符合預期。下半年葡眾會有多支新品推出，期盼可以增加額外營收，持續搶攻國內直銷市場。

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以ODM、OEM為業務主力的上海葡萄王，因大陸政府於2019年1月為了整治保健市場亂象，而發起了「百日行動」查核，連帶影響客戶端需求，導致4月份單月YOY衰退，因而影響4月份集團營收負成長2.2%，但「百日行動」於4月中結束，市場已逐步回溫，上海葡萄王於過去兩週所接到的訂單，已超過Q1的總訂單量，預計接下來的3個月可陸續出貨，隨著5月產能擴張完畢，成長力道將恢復以往水準，下半年樂觀可期。

台灣葡萄王部份，隨著公司50週年形象廣告，搭配保健食品益菌王、新品易得孅、勇健王，機能性飲料系列「能量抽籤」等多項產品活動，深受消費者支持，反應良好，4月YOY成長12.6%、累計YOY成長19.1%。展望下半年，50週年品牌活動將持續推廣「精彩，一路向前」的概念，活動包含：6月份結合企業社會責任的「慈善音樂會」、暑假期間的VR體驗車。此外，在保健食品部份，5、6月份將推出母親節品牌活動「帶媽媽精彩向前」的品牌促銷活動，6月份機能性飲料將推出「能量中心」，搭配通路促銷，並於北中南休息站執行快閃按摩體驗活動。自有品牌活動相當豐富，積極持續與消費者溝通!海外代工部分也陸續出貨，整體而言台灣葡萄王下半年也相當值得期待。

在研發部份，葡萄王生技除2017、2018年，已橫跨8國，累計42面獎牌外，2019年表現也相當亮眼，目前已累計7金1銀7特別獎，共計15面獎牌，創新研發能量備受肯定。

健康專家葡萄王生技過去50年來致力於尖端科技與創新研發，董事長曾盛麟表示，葡萄王身為生技產業的領導品牌，未來仍舊秉持品牌使命「健康專家，照顧全家」，將最好、最健康的服務提供予社會大眾，讓大家「精彩，一路向前」。