創業之星14日決選 邀你觀賽

2019-05-10 04:14 經濟日報 台北訊



由經濟日報主辦的第三屆「創業之星選秀大賽」將在5月14日舉行決選，將從十家進入決選的公司中選出三名優勝，並由現場觀眾選出最佳人氣王。

本屆大賽決選訂於5月14日下午1時舉行，不僅各參賽團隊將發表成果，並邀請創投業者到場挑選值得投資的團隊，歡迎有志創業者到場觀摩其他新創團隊的成果，即日起請上活動官網報名：http://edn.udn.com/ACT/2019/innovation/index.html；或掃描本文末QR Code。

為激發台灣的經濟新動能，經濟日報主辦的第三屆「創業之星選秀大賽」，由開發金控、華南銀行、彰化銀行、日月光文教基金會、新北市政府、天使投資協會、TXA創業家私董會、FutureWard共同協辦。

您只管創業，故事我們來說！「創業之星選秀大賽」鎖定五大類別：1、智慧裝置；2、物聯網（含雲端、大數據應用）；3、金融科技（FinTech）；4、生技、醫療；5、綠能、環保。各類別都吸引國內不少創業團隊角逐。這項活動獲得創業團隊回響熱烈，報名總數多達110件，今年以生技醫療業報名最為熱烈。

經過評審書面審查選出30家中，五位評審並已在4月11日的複選參賽者當中，根據專業特色、經營能力、事業展望與表達力，綜合評選出最具潛力的10家公司進入決選，其中生醫類就占了五家。這十家企業分別為：宇思科技有限公司、台灣優勢感測、明谷農業生技股份有限公司、英霸聲學科技股份有限公司、酷氏基因生物科技股份有限公司、奈捷生物科技股份有限公司、狂點軟體開發股份有限公司、皇芯全球國際股份有限公司、三維人股份有限公司、奈威生技股份有限公司。

經濟日報從2017年開始主辦「創業之星選秀大賽」，今年是第三屆，本項活動意在洞悉產業趨勢、瞄準潛力新星，從國內的創業公司中，發掘出最具潛力、最有前瞻性的新秀。