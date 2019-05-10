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管理錦囊／管理學的價值

2019-05-10 04:18經濟日報 胡志宏

這一陣子是各大學EMBA報考的季節，這些主管進修的目的，無非是期望透過進修能將理論與實務結合，以解決公司的問題，或找到公司未來的經營方向，但很多人卻覺得事與願違，理論與實務總是有落差。

每年也有許多管理學者的研究論文產出並發表至國內外期刊，為什麼這些研究成果，很難應用到企業的管理實務中呢？

管理學者普遍沒有企業實務經驗，但接受過商業個案的系統化及科學化的訓練，能運用管理理論及嚴謹的研究方法，針對特定管理議題進行觀察分析，然後推導出管理法則，並用複雜的統計方法來驗證其合理性，並以一般人相對陌生的專業名詞或文字來表達，其研究成果在學術上有價值，但不易在實務上直接運用。

少部份的學者會將研究成果工具化，變成企業界人士可以直接使用的分析工具。如麥可．波特（Michael  E. Porter）的五力分析模型，協助企業評估投入一個產業是否能獲利，其影響因素有：同產業競爭者的威脅、新進入者的威脅、供應商的威脅、購買者的威脅及替代品的威脅。但這樣的學者太少，因為純工具化探討及應用的研究成果，學術期刊上並不會刊登。

為什麼企業實務界經常覺得管理理論無用或沒有幫助呢？很重要的一個原因就是，公司遇到問題時，急於尋找解決問題的答案，但每家公司面臨的經營環境及內部資源大不相同，管理理論無法提供「標準答案」，也有很多成功的企業家根本沒學過管理；因此，許多人就會覺得管理學無用。

到底企業如何看待這些管理理論呢？多年的實務工作經驗觀察，大概可歸納以下幾個方向：

當管理學所學到的東西與公司的運作、制度相吻合，或早已從工作經驗中體會實踐，我們會認為，管理學沒什麼用，我早就會了。反之，公司的制度、運作和管理理論不符，就會覺得管理理論不能立即用在工作上，管理學依然是無用的。

另一方面，在實務上，有一些主管，不會尋求由理論中立即找到問題的答案，而會將管理理論當做一個思考的工具，在工作中反復思考，這個問題如何產生，如何解決，公司的管理制度要如何制定施行，各種方案要如何評估等，以有效解決這些問題。這些都是工作多年後又再度進修才開始慢慢體悟，原來管理學理論是這樣來應用及驗證的。

20年的潛水經驗，每次到一個潛點，不管你是否潛過同一地點，除了在岸上做好潛水計畫外，在海中除了靠指北針導引方向，還是要考量潮汐、流向、海中地形、能見度及本次潛水人數等來決定應該從那裡下水？水中停留時間多久？從那裡上來？就算有指北針，潛水本身也伴隨著許多風險，但若沒有指北針，你根本不知道往那個方向前進。

如同經營企業，每家公司需考量不同的內外在環境及資源，才知道公司的方向應往那裡走，進一步做出決策。就算我們學習再多的管理理論，實務上也不可能立即看見成效，但如果有一個思考導引的方向及共同語言，讓大家共同遵循，系統化邏輯化思考，就有可能較快找到解決問題的方法。管理理論就像企業在思考企業經營方向的指北針，方向對了，才有可能到達目的。

如果能以這個思考邏輯去解決自己企業的問題，並且讓這個思考模式成為公司的共同文化之一，我想，這才是管理學的價值。

（作者是製造業高階主管）

製造業EMBA
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