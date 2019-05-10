好書導讀／找到對的獨董

2019-05-10 04:18 經濟日報 陳清祥



公開發行公司設置獨立董事者，應採候選人提名制，其提名方式應載明於公司章程。獨立董事的條件載明於「公開發行公司獨立董事設置及遵循事項辦法」中。

獨立董事常見的來源包括學者、企業家或公司高階主管、律師、會計師等專業人士、產業專家、專業顧問、友人等。最重要的是要找到「對」的人，獨立董事要能瞭解企業經營、具產業相關經驗、具備執行職務所必需之知識、技能及素養，且要有時間投入，從而組成具多元背景與專業能力的董事會。

另外，亞洲公司治理協會對台灣公司治理建議中，認為台灣企業一般較缺乏自發性的公司治理改革，主管機關強迫要設置獨立董事，企業才依法規時程設置。因此，部分公司只為符合法令而設置，並非想要真正落實公司治理。

由於董監事由股東會選舉產生，獨立董事和一般董監事同樣需要大股東的支持才能當選。如果公司大股東、董事長及CEO對公司治理有正確的認知及充分支持，則公司治理的推動和落實自然是指日可待。否則即使上市櫃後仍然以私人公司的心態在運作及管理，找二、三個「聽話」的無聲獨立董事應付一下，這種公司如果主事者心態不正，比較容易出問題，不可不慎。

（本文摘自《公司治理的十堂必修課：一次看懂董事會如何為公司把關、興利及創造價值》）