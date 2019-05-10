高績效教練／決策+執行 落實五字訣

2019-05-10 04:18 經濟日報 顏長川



彼得．杜拉克於1945年從深入觀察通用汽車這家巨型企業的實際運作後，提出「管理」這一觀念，並奠定管理學發展的基礎。此後，各界開始爭辯 :「管理是什麼？」卻始終得不到答案，但聚焦在「理論或實務」及「科學或藝術」；若能將其範圍擴大到「倫理」和「美學」，可面對「典範轉移」的挑戰，甚至能將「古今中外的說法」熔於一爐。

毛治國目前為交通大學終身榮譽教授，過往工作經歷涵蓋學、官、產三界，篤信「好理論必然實用」，管理不外決策和執行，「決策不只是選擇，執行不只是奉行」；執行分大小，組織分自他，諸子、百家、六經皆為我註腳；他主張案例要用第一人稱，也就是自己的親身體驗才能吸引人；美國哈佛大學把他於2000~2003年擔任中華電信董事長的故事整理成企業轉型再造的個案。

毛治國將管理切為決策與執行兩大塊，探討如何改善與提升管理者決策力與執行力的竅門，值得學習的重點有三 :

一、科學或藝術：管理究竟是科學或藝術? 說它是科學就是科學，是藝術就是藝術；也可以說既是科學，也是藝術；專家將經驗淬煉成管理知識是為藝術，學者將管理知識說成理論是為科學。管理知識就這樣產生，而管理理論就這樣發展了。

二、決策：「見、識、謀、斷」是決策的四部曲；許多決策是從「見」入手後，就必須立即做出反應，而非按部就班走完程序後才再採取行動；也有人以「斷」為入手點，用從下到上、由簡入繁的逆向反推方式把「斷、謀、識、見」整體結構予以翻轉；「快思慢想」就是「決策的決策」。

三、執行：管理者必須「坐言起行、知行合一」才能將問題解決，也就是把「見、識、謀、斷、行」五個段落貫串起來，才是解決問題的完整程序。執行並非「做就對了」，還要講究企圖心、能力和成果；也不只是奉命行事，必要時需進行組織變革和系統演化。

《管理》於2018年2月出版，內容融匯了東西方管理哲學，結合豐富的產官學等工作經驗；毛治國用20年鑄一劍的工夫，從複雜系統科研成果中淬煉出，一舉突破傳統牛頓機械典範的「自組織為體、他組織為用」管理觀，解析如何以「用勢不用力」方式來推動管理工作的秘訣。本周係研讀上冊，其中可以活用的觀念有三：

首先，管理者要有商場敏感度，對外明察多用五官去感知、喚起注意力；最好能「了解全局、洞察趨勢、把握重點」；對內反省要用標竿學習，期能與時俱進，引發問題意識，注意觀點和立場的選擇，問題和徵侯的連結，確定可為和可變，避免認知陷阱，以免影響決策。

其次，發現問題並定義問題之後，就要擬定因應對策，創造或擴大選擇的空間，不是憑空胡思亂想，而是緊扣問題的因果脈絡來想方設法，講究的是可行性和有效性，提出幾套可行方案並根據因果預測可能的後果並將其分為最佳、最差和最可能三個版本。

第三，面對各種可行的方案及預測可能的後果，進行利弊得失的評估，最後勇敢的做出抉擇，選出解決問題的對策。在過程中，需認清事實做決策，避免集體失智的現象；需考慮所有利害關係人即員工、顧客、股東及社會去做價值及風險的判斷，必要時發揮群體決策的智慧。

戰略思考、守常及應變合稱「管理開門三件事」，而企圖心、組織文化、團隊紀律、團隊能力等展現在日常管理中，以危機管理化解危機，注意善後和復元動作；如此周而復始，決策者終能實用「見、識、謀、斷、行」。

（作者是中華電信資深顧問）