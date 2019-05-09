吸引大陸飯店取經 南園管家服務輸出海外

2019-05-09 21:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



南園是聯合報創辦人王惕吾邀請已故建築大師漢寶德所打造的東方園林，於1985年完工；2008年委託文創品牌「The One」經營南園，The One執行長劉邦初培訓員工，推出的管家服務，如今因特殊性和獨特性，吸引大陸飯店取經，並輸出海外；明年他計畫前進京都，與當地飯店合作聯名，也會推出管家服務，這將成為The One首個海外據點。

南園以文創共好概念經營，堅持預約制，確保入園品質，並將住宿取名為「人文客棧」，讓客人享受管家款待；劉邦初堅持培訓年輕員工成為多技能的多工職人，如此才能與國際市場拚搏，如今人文管家服務因有特殊性和獨特性，也讓中國大陸飯店來取經。

劉邦初表示，先前管家服務就整套輸出到西安「華清御湯」，讓飯店員工也能當人文管家，The one挑出飯店內六到八個員工，到南園進行管家訓練，受訓完後回西安，一年之後變成主管，也成為種子教官；「華清御湯」因此也獲得大陸攜程網評鑑服務第一名。此外，除了西安飯店，管家服務曾也輸出北京皮影文化酒店。

他也透露，南園團隊明年計畫到京都，與當地飯店合作聯名，由於大陸人與台灣人赴日旅遊方興未艾，亟需會說中英文的管家，且The one也有旅行社，對於當地飯店來說大利多，規劃設計都由The one來決定，並也會有管家服務，若確定簽約，將會是The one海外第一個點。

「大陸人會看重我們的管家服務，是因為我們讓服務人員一個人就鍛鍊三四種技能」，劉邦初說，在南園服務人員不能只會打掃房間，餐飲、當地文史導覽等都要接受訓練，「所以大陸的飯店很驚訝，也很好奇我們用了什麼方法，也希望我們來導引他們的員工」。

劉邦初為了訓練員工，曾經有一年讓員工做「大地瑜珈」，他說，這是為了讓員工感受土地，學習謙卑，有一年則學習人文花道，找書法家帶員工在園中撿枯枝，因為品味俯拾皆是；教國際禮儀，則找來日本學習茶道的老師，依照員工美感，讓老師引導擺茶席。「我自己都會親自先去上課，將訓練轉化為創意，不能太學術派，也要讓員工知道這是玩真的」。

此外，喜歡音樂的劉邦初走遍世界各地的國際音樂活動，令他流連忘返的還是在英國莊園中的莊園歌劇節。例如在牛津鎮郊外Wormsley莊園的Garstington歌劇節與溫徹斯特鎮郊外的Grange莊園歌劇節等等，因此他計劃在今年6月7日和8日舉辦台灣少見的莊園音樂會，並攜手台灣灣聲樂團音樂總監李哲藝，兩場的莊園音樂沙龍，更經歷雙方多次實地踏查後，決定在客棧區域的「檜木音場」演出。

李哲藝表示，當初他在這空間抬頭一看，一根根刨彎、榫接而成的檜木屋頂，以及整棟挑高的空間，讓這場域有著最自然的殘響，聲音在這空間變得立體而飽滿，這對音樂家來說是最棒的場域。

劉邦初則表示，今年與李哲藝合作莊園音樂會，明年則要合作音樂節，計畫一周到兩周，每天可以在南園不同場地推出不同的表演，讓聽眾能有更多選擇，而不只是一場音樂會而已。