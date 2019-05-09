親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

日本全國大學校花校草比賽 校草亞軍讓大家沉默了

安妮與慰安婦相遇特展 日學者：消費阿嬤也消費安妮

吸引大陸飯店取經 南園管家服務輸出海外

2019-05-09 21:44經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

南園是聯合報創辦人王惕吾邀請已故建築大師漢寶德所打造的東方園林，於1985年完工；2008年委託文創品牌「The One」經營南園，The One執行長劉邦初培訓員工，推出的管家服務，如今因特殊性和獨特性，吸引大陸飯店取經，並輸出海外；明年他計畫前進京都，與當地飯店合作聯名，也會推出管家服務，這將成為The One首個海外據點。

南園以文創共好概念經營，堅持預約制，確保入園品質，並將住宿取名為「人文客棧」，讓客人享受管家款待；劉邦初堅持培訓年輕員工成為多技能的多工職人，如此才能與國際市場拚搏，如今人文管家服務因有特殊性和獨特性，也讓中國大陸飯店來取經。

劉邦初表示，先前管家服務就整套輸出到西安「華清御湯」，讓飯店員工也能當人文管家，The one挑出飯店內六到八個員工，到南園進行管家訓練，受訓完後回西安，一年之後變成主管，也成為種子教官；「華清御湯」因此也獲得大陸攜程網評鑑服務第一名。此外，除了西安飯店，管家服務曾也輸出北京皮影文化酒店。

他也透露，南園團隊明年計畫到京都，與當地飯店合作聯名，由於大陸人與台灣人赴日旅遊方興未艾，亟需會說中英文的管家，且The one也有旅行社，對於當地飯店來說大利多，規劃設計都由The one來決定，並也會有管家服務，若確定簽約，將會是The one海外第一個點。

「大陸人會看重我們的管家服務，是因為我們讓服務人員一個人就鍛鍊三四種技能」，劉邦初說，在南園服務人員不能只會打掃房間，餐飲、當地文史導覽等都要接受訓練，「所以大陸的飯店很驚訝，也很好奇我們用了什麼方法，也希望我們來導引他們的員工」。

劉邦初為了訓練員工，曾經有一年讓員工做「大地瑜珈」，他說，這是為了讓員工感受土地，學習謙卑，有一年則學習人文花道，找書法家帶員工在園中撿枯枝，因為品味俯拾皆是；教國際禮儀，則找來日本學習茶道的老師，依照員工美感，讓老師引導擺茶席。「我自己都會親自先去上課，將訓練轉化為創意，不能太學術派，也要讓員工知道這是玩真的」。

此外，喜歡音樂的劉邦初走遍世界各地的國際音樂活動，令他流連忘返的還是在英國莊園中的莊園歌劇節。例如在牛津鎮郊外Wormsley莊園的Garstington歌劇節與溫徹斯特鎮郊外的Grange莊園歌劇節等等，因此他計劃在今年6月7日和8日舉辦台灣少見的莊園音樂會，並攜手台灣灣聲樂團音樂總監李哲藝，兩場的莊園音樂沙龍，更經歷雙方多次實地踏查後，決定在客棧區域的「檜木音場」演出。

李哲藝表示，當初他在這空間抬頭一看，一根根刨彎、榫接而成的檜木屋頂，以及整棟挑高的空間，讓這場域有著最自然的殘響，聲音在這空間變得立體而飽滿，這對音樂家來說是最棒的場域。

劉邦初則表示，今年與李哲藝合作莊園音樂會，明年則要合作音樂節，計畫一周到兩周，每天可以在南園不同場地推出不同的表演，讓聽眾能有更多選擇，而不只是一場音樂會而已。

音樂會文創京都
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

廣越：5大品牌談妥5年產銷 愛迪達將重返最大客戶

2019-05-09 20:42

台中大遠百精品時尚秀 買氣上看4億

2019-05-09 20:29

本土最大健身房 他靠三大優勢打造百億帝國

2019-05-09 15:24

瑩碩、賽科攜手搶攻大陸市場

2019-05-09 14:48

長榮停年終反制罷工 勞動部：不樂見激怒他方行為

2019-05-09 14:48

影／長榮祭三不反制罷工 學者：恐構成不當勞動行為

2019-05-09 14:48

停年終反制罷工 長榮：沒獲利不可能有獎勵

2019-05-09 14:43

長榮航對罷工祭出三不 勞動部：可能違法

2019-05-09 13:30

空服批砍年終「可惡」 長榮：營運差所採取合法措施

2019-05-09 11:55

長榮空服員罷工投票 交長：航空業罷工預告有必要性

2019-05-09 11:18

長榮航反制罷工停發年終？ 勞動部：恐違法挨罰

2019-05-09 11:06

林佳龍支持罷工預告期 交通部做好應變準備

2019-05-09 11:05

業者促罷工預告期 林佳龍：將與勞動部協商

2019-05-09 09:55

長榮罷工議題勞資互槓 林佳龍：持續協商善待彼此

2019-05-09 09:11

統一Q1獲利 大增兩成

2019-05-09 00:58

小七打聯名牌 相關業績看增

2019-05-09 00:57

長榮反制罷工 祭「三不」措施

2019-05-09 00:55

新聞眼／成本概念 勞資都要有

2019-05-09 00:52

大同市場派 要求解任獨董

2019-05-09 00:51

罷工若致虧損 長榮：沒年終、不調薪

2019-05-09 00:00

社會創新大調查／社企認知度提升 仍缺行銷管道

2019-05-08 23:49

國泰「起家厝」將都更…敦南誠品明年掰了

2019-05-08 23:41

智擎改選 葉常菁再槓東洋

2019-05-08 23:33

國泰起家厝都更 環評過了

2019-05-08 23:31

智擎董監改選爭來爭去…苦了小股民

2019-05-08 23:27

和泰車 Q1每股賺4.58元

2019-05-08 23:12

Gogoro 3亮相 進駐傳統車行

2019-05-08 23:12

連鎖效應／留住客人的三個關鍵

2019-05-08 22:51

業務最前線／建構價值線思維 走出新路

2019-05-08 22:51

創新平台／AI扮糾察隊 找出不良品

2019-05-08 22:51

營運策略／常如山 有套運動經營學

2019-05-08 22:51

華泰名品城全區開幕 2021年營收挑戰百億元

2019-05-08 21:22

長榮暫停年終反制罷工 工會批違反工會法

2019-05-08 20:38

長榮：若罷工導致虧損 停發年終、禁員工優待票

2019-05-08 18:33

回應長榮 空服員工會：突顯罷工正當性

2019-05-08 18:32

華泰名品3期285品牌進駐 同基地國泰商務城2020完工

2019-05-08 18:08

罷工若衝擊營運 長榮航：停年終 不加薪

2019-05-08 17:59

3坪修改室靠縫鈕釦、換拉鍊年收500萬 壯漢老闆如何收服貴婦名媛？

2019-05-08 14:15

鱘龍魚的家 揭開千戶傳奇的傳奇故事

2019-05-06 11:42
看更多

熱門文章

勞退帳戶忽然被扣錢？新版明細告訴你真相

2019-05-09 13:00

迎接台商回流熱潮？ 李淳：僅三種台商回得來

2019-05-09 11:23

以為勞退被扣錢？這個勞保局新方式你要知道

2019-05-09 17:41

鴻海大陸部分產線 搬回高雄

2019-05-09 00:59

金控獲利 兆豐暫奪雙冠

2019-05-08 23:38

回台大咖 台達電加碼投資132億

2019-05-09 01:03

熱錢現落跑跡象、新台幣匯率是否貶破31元？今晚是關鍵

2019-05-09 16:24

罷工若致虧損 長榮：沒年終、不調薪

2019-05-09 00:00

陳其邁預告…橋頭科學園區 有譜了

2019-05-08 23:50

91檔目標到期債券基金爆周轉問題 立委憂波及台灣

2019-05-09 12:05

本土最大健身房 他靠三大優勢打造百億帝國

2019-05-09 15:24

「中租零卡分期」會員暴增 年底衝10萬戶

2019-05-09 06:06

統一Q1獲利 大增兩成

2019-05-09 00:58

長榮航反制罷工停發年終？ 勞動部：恐違法挨罰

2019-05-09 11:06

電子計算機發票落日 延期

2019-05-08 23:56

因應貿易戰…台達電將回台投資132億 雇7千工程師

2019-05-08 23:45

鴻海10日董事會 新董事候選名單成焦點

2019-05-09 16:31

理專及行員挪用客戶資金 件數及被罰金額最多都是這家銀行

2019-05-09 17:55

總統加持 南部科技廊帶成形

2019-05-08 23:32

長榮反制罷工 祭「三不」措施

2019-05-09 00:55

又一尾大魚回流！某「電子十哥」回台投資330億元

2019-05-09 21:10

房貸寬限期展延 金管會盯

2019-05-08 23:40

鴻海產線拉回高雄 郭台銘：想幫韓國瑜好好建設

2019-05-09 11:59

佛系AI走紅後 宏碁再賣智慧天主珠

2019-05-09 13:31

鴻海部分產線將遷高雄 郭台銘：真心幫韓國瑜建設高雄

2019-05-09 12:21

台達電拚擴產 北中南大獵地

2019-05-09 01:02

空服批砍年終「可惡」 長榮：營運差所採取合法措施

2019-05-09 11:55

玉山金 看好風電商機

2019-05-09 00:15

新聞眼／成本概念 勞資都要有

2019-05-09 00:52

百元鈔賣到1.5萬元 央行幫國庫多掙6,000萬元

2019-05-09 21:19

包租公報稅 別踩三條紅線

2019-05-08 23:56

中華電總座 郭水義升任

2019-05-08 23:12

台企銀擬發200億元次順位債 歷來最大手筆

2019-05-09 03:19

房貸寬限期展延 七月起列金檢

2019-05-08 23:54

執照發放倒數三個月... 三家純網銀戰略揭密

2019-05-09 15:34

業者抗議不斷 電子計算機發票延後停用

2019-05-09 11:50

橋頭科學園區 招手日月光、華邦、國巨

2019-05-08 23:26

Gogoro 3亮相 進駐傳統車行

2019-05-08 23:12

Google秀新品 台系鏈受惠

2019-05-08 23:31

橋頭園區開發 要過兩關

2019-05-08 23:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top