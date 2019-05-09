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陸府建設總動員慶母親節 連續20年不間斷

2019-05-09 20:54經濟日報 記者宋健生╱即時報導

母親節快到，中部知名建商陸府建設「到府送禮」活動即日起全面展開，陸府總動員慶祝母親節，連續20年不間斷，已成為企業文化傳承，也在中部業界口耳相傳。

台中品牌建商經營粉絲不只攻心為上，且數十年不間斷深耕社區服務更屬難得，如龍寶建設舉辦家族運動會已持續22屆，而陸府建設每年全員到社區贈送母親節禮也超過20年，成為受矚目的標誌性活動。

成立29年的陸府建設，累積住戶近千戶。每逢母親節，為了當面向住戶說聲母親節快樂，到府送禮活動從數十戶到近千戶始終如一、一本初心。

每年4月過後，就能感受到公司內瀰漫著團隊合作的活力；與社區住戶的連結，也藉此活動再次拉近距離。

陸府表示，藉由登門拜訪的機會，員工也可以們觀察到社區環境的變化，或是與住戶閒話家常，進一步了解住宅、生活創新的契機。

例如陸府首創的社區「生機廚房」，就是觀察到現今飲食習慣改變，越來越多人注重食材來源與健康烹調；而「尊齡樂活服務」則是發現到已屆退休年齡的住戶，可藉由科學系統化的活動安排，再次開啟第二人生。

今年陸府選用的母親節禮品，是由蜂蜜與燕窩蜜製成的「蜂蜜燕窩黃金糖」，使用的三種主要食材：燕窩、蜂蜜、桂花，都是具有養生滋補的功效，也是自古以來王宮后妃愛用的美顏聖品。

陸府說，澄黃晶透的色澤搭配甜而不膩的口感，有如母親對子女的關愛，溫暖而香甜。希望藉由這份象徵母愛的宮廷御點，對母親表達感謝之情。

此外，母親節必定少不了的康乃馨花，也特別選用花型較大、層次較多的品種，加上緞帶禮盒包裝，隨意擺上也能將家裡空間妝點出滿滿的節慶氛圍。

剛落成的「陸府植森」，其中部份住戶是頭一年加入母親節受禮名單，驚喜雀躍之情盡顯露在言談之中，彷彿等待聖誕老公公報佳音的到臨，社區充滿歡笑喜樂。

據了解，持續超過20年的母親節贈禮總動員，不少住戶都會特別空出時間在家等候，甚至還準備了茶點來接待送禮的員工；而員工們也在活動中了解到重視住戶互動的陸府文化，與不忘初心的企業價值。

陸府建設成立第29年，到府送禮的文化也傳承了20年。記者宋健生／攝影
陸府建設成立第29年，到府送禮的文化也傳承了20年。記者宋健生／攝影
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陸府建設持續逾20年的母親節贈禮總動員，受到住戶歡迎與肯定。業者提供
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