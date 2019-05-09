台中大遠百精品時尚秀 買氣上看4億

2019-05-09 20:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



母親節進入倒數，台中大遠百迎客壓軸的「精品時尚秀」今（9）日閃耀登場，大遠百與國際精品CHAUMET聯合舉辦，由名模展演六套總值達1.4億元的珠寶套件，預估在精品活動加持下，可帶動全館母親節週末買氣上看4億元。

這次精品時尚秀，其中又以約瑟芬（Josephine）皇后系列為作品之最，珠寶華美設計，彰顯皇后尊貴與榮耀的不凡魅力。

尤其單件Josephine Aigrette Imperiale 18K白金項鍊，價值達7,600萬元，為國際影展紅毯珠寶的閃耀之星，8克拉白鑽為主石，搭配21顆梨形切割鑽石襯托，深受典藏家喜愛。

時尚秀由遠東百貨總經理徐雪芳領銜各大精品代表舉杯同慶，包括CHOPARD品牌總經理鄭曜、TIFFANY業務總監袁麗萍、CHAUMET總經理馬惠霽、BVLGARI董事總經理張麗敏、PIAGET董事總經理劉玉璇、CARTIER零售業務總監黃瑞芳等人。

除了走秀展演，各精名品專櫃亦同步提供夏季新品鑑賞的禮賓服務。