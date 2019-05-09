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大同3C福利品特賣會 熱銷家電3折起

2019-05-09 19:04經濟日報 記者張義宮╱即時報導

大同3C即日起至5月21日止，全台各地陸續推出13場福利品特賣會，集結多款經典熱銷的家電商品、以及換季必備的實用家電，推出超佛心優惠價，眾多家電商品最高下殺3折起。

大同3C表示，搭配政府節能補助，購買指定空調、冰箱最高再省3,000元。另外，凡於2019年1月1日起至12月31日止，購買大同分離式空調，上網登錄即可享有全機延長保固7年，貼心服務再升級。

大同3C指出，各地福利品特賣會推出現折超殺大家電，包括大同變頻洗衣機16KG(TAW-A160DD)，優惠價18,490元，加碼送溫熱按摩枕(CON-1366)；LG變頻洗脫蒸氣滾筒洗衣機10.5KG+LG組合式變頻洗衣機2KG，雙機合購優惠價36,900元，下殺78折，展示機特賣會現場限10台。

大同變頻三門冰箱475L優惠價21,900元，下殺71折，陳列品出清各區限量5台；大同雙門變頻冰箱530L優惠價20,800元，下殺68折，展示機特賣會現場限5台。大同窗型冷氣福利品出清7,999元起；大同晶采變頻冷專優惠價17,900元，壓縮機10年保固、主機板7年(需上網登錄)、全機7年保固(需上網登錄)，全台特賣會現場限量30台。

濕涼梅雨季將臨，緊接著又是黏熱夏日，大同3C也準備了許多超值季節家電，有大同2L除濕機優惠價3,990元，下殺72折；大同電扇福利品每台只要760起(限花蓮)； VITA捕蚊燈優惠價690元下殺77折；大同冷暖隨行杯果汁機優惠價990元超殺4折。

針對經典熱銷商品，此次大同3C也同樣祭出超殺優惠。大同電子鍋福利品每台899元起(限彰化)；大同全功能蒸烤箱優惠價9,900元下殺63折，加碼再送不銹鋼雙層便當盒，數量有限售完為止。

大同家電3C
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