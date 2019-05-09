越南成本壓力漸大 廣越評估赴印尼設廠

2019-05-09 18:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴慧瑀 ╱即時報導



羽絨成衣廠廣越（4438）今（9）舉行法說會，正值美中貿易談判關鍵時刻，總經理吳朝筆強調，羽絨衣供應鏈已經轉移到東南亞多年，營運不會受影響。不過，近來許多廠商從大陸轉進越南，使當地勞動、土地成本上揚，他坦言正評估赴印尼設廠的可能性，目前還沒有具體規劃。

廣越今年營運表現亮眼，首季獲利創歷年同期最佳；4月營收為7.5億元，年增50.38%。吳朝筆表示，今年接單量成長逾15%，比年初預估的還要好，對全年展望維持樂觀看法。美中貿易延燒，許多廠商紛紛轉進越南，面對當地勞動、土地成本上揚，他也透露正評估赴印尼設廠的可能性。

展望今年，吳朝筆說，除Adidas、Patagonia、Nike、The North Face四大客戶，下單力道強勁，刺激營運向上；去年才加入的Under Armour及Mammut等新客戶，今年訂單亦有增加，都有不錯的營收貢獻。截至5月為止，今年接單量年增逾15%，原比年初預估的5％到10%還要好。

廣越首季稅後純益虧損0.42億元，虧損較去年同期明顯收斂，為歷年同期表現最佳；每股稅後盈餘（EPS）虧損0.52元，亦較去年同期虧損1.22元要好。廣越稱，第1季是羽絨服產業傳統淡季，通常都會小虧；第2季進入旺季，預期可以彌補首季小虧，上半年獲利將正成長。