訂製禮服打藍海市場 程憲治SENJI6月轉型輕訂製工作坊

2019-05-09 18:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美玲 ╱即時報導



近年來受到快時尚、電商侵蝕國內訂製禮服市場，不少設計師品牌回歸客製，誠品松菸即在上周少見匯集溫慶珠、陳季敏等中青代40位台灣設計師，進行春夏時裝秀；而在業界有訂製國母之名的設計師程憲治同名品牌SENJI，則選擇在母親節前夕，廣邀5,000位VIP參與訂製禮服回饋拍賣，並宣告SENJI程憲治回歸職人精神，6月起轉型為輕訂製工作坊。

曾經服務上萬位女性，銷售三萬多件禮服的程憲治禮服品牌，從婚禮、就職典禮、頒獎儀式、出席活動，到正式會議等重要場合，受到不少政商名門青睞，成為盛事首選，不但有來自南非國家的總統夫人，藝人柯佳嬿及坤達的婚禮，雙方的媽媽也選擇程憲治訂製禮服。

在成立30年的服裝秀上，程憲治的女兒林岱瑩接下品牌創意總監之後，力邀多達200位政商企業第2、3代出席，包括立法院長王金平的千金王馨敏、SANYO三洋電機千金李卓盈，也都成了程憲治的鐵粉；連續兩年榮獲台北米其林指南一星殊榮的老字號粵菜-大三元酒樓，董事長邱靜惠女兒喜宴，也選擇了程憲治禮服來凸顯個人特色。

經歷了台灣成衣產業蓬勃發展，以及消費習慣快速轉變，面對市場轉型，程憲治品牌的應變之道，決議改以工作坊的型態提供主顧客更細緻的服務，打藍海市場。

程憲治國際時裝成立於1982年，是設計製作時裝及禮服的經典品牌。執行長程憲治老師從事服裝教學20多年，在華視「穿的藝術」節目中擔任主持人11年，並編著「穿的藝術」一書。設計風格典雅華貴、低調奢華，讓每位女性在重要的婚禮或宴會場合，展現優雅迷人的獨特風采，也因此在高級時裝、禮服界，建立極高的口碑及高雅時尚的品牌形象。

品牌多年來選用的布料都是與世界服裝品牌相同的頂級布料，且都是限量款。更重要的是，每一位走進程憲治禮服的客人都是「有故事的人」，程憲治禮服用貼心來幫助顧客打造完美時尚，並讓她們穿著程憲治禮服，再去創造更多的美好回憶及故事。

程憲治訂製服到目前已經完成超過3萬件禮服，本著在精不在多、精益求精的經營理念，程憲治始終只堅持一個據點，從量身剪裁到設計製作縫製都在單一據點一貫作業完成，不但讓顧客和設計師之間零距離，更讓顧客實際享有在服裝上以質制量的獨特性及精緻感。

不盲從流行風潮，程憲治國際時裝低調奢華優雅的風格，結合傳統與時尚的設計款式，是許多政商名流界婆婆媽媽們的最愛。以「優雅」、「端莊」淡淡地襯托出雍容的貴氣，是SENJI程憲治國際時裝一貫的時裝特色。

在剪裁上，程憲治以研究立體剪裁技術，來取代傳統的平面剪裁，符合每位媽媽們的身材比例，用設計達到雕塑身材的精細功力，貼近完美的展現出媽媽個人的獨特韻味。除了婆婆媽媽的婚宴禮服外，在二代林岱瑩的加入後，SENJI款式更多樣化，不但設計媽媽女兒的小禮服，更運用歐美的素材，打造適合東方人的服裝，讓媽媽或女兒的禮服不只穿一次，更能有多樣化的不同搭配。

隨著時代進步，名媛對於個性化要求提高，進而帶動訂製品牌文化的發展，尤其是派對、典禮等正式場合增加，穿禮服不再是上了年紀的人才有的需求，越來越多輕熟女也想在重要場合成為眾人的目光焦點。

在台灣深耕超過40年的SENJI高級訂製禮服，預計將仁愛路旗艦店現有市價超過2,000萬元的禮服，展開回饋特賣，且將自6月起因應產業變化，程憲治訂製禮服將轉型成為工作坊，提供消費者客製化服務，且保留高級訂製，並持續提供禮服出租服務。