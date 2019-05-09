南紡砸4.6億元 更新越南廠設備

2019-05-09 18:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴慧瑀 ╱即時報導



南紡（1440）今（9）日宣布，為因應市場發展需求，並持續提升公司產品競爭力，計劃投資4.6億元更新越南一廠機器設備，擬分兩階段進行。南紡表示，第一階段預計購進5台機器，將於年內完成。

南紡早先3月法說會已經透露，今年現金股利配發率較去年略降，主要是考量日後有擴產計畫，決定多保留一些現金。這次南紡宣布擴大越南投資，公司稱是其中一部分。南紡今年擬配發現金股息每股0.4元，維持去年水準。

另，南紡越南太子龍廠區利用剩餘空間進行二廠三期擴廠事宜，目前也正在進行中。