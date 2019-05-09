天母豪宅轉手慘輸2000萬元 相當於北市一棟公寓價

2019-05-09 18:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃阡阡 ╱即時報導



天母豪宅價格修正，統計實價登錄近日資料顯示，天母豪宅「天墅」19樓有新交易，轉手賠售2322萬元，相當於一棟天母的公寓價格，但統計近一年天母豪宅賠售案例，還有「國泰天母」，出售慘輸百萬元到千萬元不等。房仲業者指出，近年不乏新豪宅完工，且規劃與地段選擇多元，天母豪宅難敵價格上的修正。

實價登錄揭露，今年2月天母豪宅「天墅」19樓戶，以1.04億元售出，拆算單價約為93萬元，對照2013年12月的買進價格1.28億元，該戶賠售2,322萬元，雖然每坪成交價沒有創下新低紀錄，但價差足以在天母再買一間房子。

事實上，天母豪宅賠售的不只「天墅」，近一年「國泰天母」也有五筆交易，其中4筆都出現賠售。尤以去年7月，三樓戶以1億4,500萬售出，對照2014年的買入價格1.59億元，轉手賠售1,400萬元，不僅創下「國泰天母」賠售金額最高，該交易每坪成交93萬元，也是「國泰天母」唯一跌破百萬元的交易。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，對照「天墅」與「國泰天母」賠售交易的買賣時間，多在2014年房市高點前入手，當時不動場市場氛圍仍熱，因此價格不俗，如今豪宅多經過價格盤整，且市場上單價90~120萬元的待售億元豪宅並不少，因此中古豪宅屋主多得靠讓利才能吸引目光。

此外，張旭嵐指出，去年豪宅交易市場增溫，不過近年大安信義區等精華區的新豪宅陸續問世，包括「One Park Taipei元利信義聯勤」、「和平大苑」、「敦南寓邸」等吸客力十足，對於高資產族而言，新豪宅市場成為焦點，中古豪宅勢必受到影響。