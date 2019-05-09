這艘奢華遊輪本來要到上海 被雄獅攔截到台灣

2019-05-09 18:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



國際郵輪協會（CLIA）的「2019郵輪產業新聞報告」提及，新船、大船將是未來郵輪旅遊的流行趨勢，身為引領郵輪旅遊浪潮的雄獅旅遊，近年來以「郵輪+」概念，推出多款不同的郵輪主題行程，歌詩達郵輪旗下Vista等級的全新郵輪「威尼斯號」也於今（9）日下午抵達基隆港，以基隆港做為亞洲正式首航的母港。

此次「威尼斯號」航次由雄獅規劃前往日本鹿兒島、宮崎、大阪、高知等地，進行8天7夜航次，總計超過3,200人參與這趟首航行程。

雄獅旅遊主題旅遊部總經理游國珍表示，看準台灣人偏愛大船與新船的潮流，決定加碼在2020年規劃再推出「威尼斯號」日韓賞櫻行程，預計出發日是3月31日至4月7日早去晚回的8天航次，不僅擁有卡清明連休4天假期，請假天數少的優勢，明年的賞櫻航次也將規劃沿著日本海，停靠釜山、舞鶴、金澤、濱田等港灣，完全與日本歷年賞櫻航程不重覆。

游國珍進一步說明，目前正在規劃中的2020年賞櫻航線，除了保留近年來最熱門的賞櫻景點─釜山，且也規劃前往金澤港，這將是台灣郵輪史上，以基隆為母港的歷年航次中，首度前往最北端港口的航線，讓旅客可走訪北陸熱門景點─合掌村、日本三景之一的天橋立，以及日本島根知名的出雲大社等知名景點，飽覽春櫻繽紛飛舞以及合掌村新綠的雙重美景。

國際郵輪協會（CLIA）預估，2019年全球遊輪旅客可望突破3千萬人次，而亞洲郵輪市場總佔比也將攀升至三分之一，不僅如此，今年度全球將有24艘全新郵輪加入市場，是郵輪史上最多新船建成投入營運的一年，而去年台灣郵輪旅客位居亞洲第2，各大國際郵輪公司愈來愈關注台灣市場。

游國珍表示，早自2014年開始，雄獅就看中郵輪旅遊的趨勢，首開業界先例，規劃公主遊輪「太陽公主號」幸福啟航之旅；2016年則是推出公主遊輪「黃金公主號」８天航次，成為台灣郵輪史上，第一個以台灣為母港的最長天數航次，為了提供更多元且豐富的郵輪旅遊體驗，2017年再推出歌詩達郵輪「幸運號」，並邀請蕭煌奇、黃小琥等知名華語歌手，在郵輪上舉辦｢海上好聲音｣演唱會，與旅客同歡。

2018年再攜手公主遊輪「盛世公主號」，以「郵輪+」結合賞櫻概念，造成市場熱烈歡迎，雄獅旅遊歷年來的年度郵輪航次均獲得極佳口碑，而在2019年，雄獅旅遊也於母親節檔期推出甫於今年第一季，在義大利下水、專為亞洲量身打造的全新郵輪─歌詩達郵輪「威尼斯號」（Costa Venezia）的行程。

「威尼斯號」自3月從義大利底里亞斯特港下水，從歐洲直奔亞洲，於9日抵達台灣基隆港，甫滿60天，是目前來台郵輪中最新的一艘，也是以基隆為母港的所有郵輪，造價金額最高者。

「威尼斯號」沿著馬可孛羅的經典航線，由地中海一路航行經過中東、東南亞抵達印度到亞洲市場，原先航行55天抵達日本橫濱後，就要以上海為母港展開航行，不過擅長操作與行銷｢郵輪+｣概念的雄獅旅遊，從中攔截之後，「威尼斯號」以基隆為母港，展開日本鹿兒島、宮崎、大阪、高知等地進行8天7夜航程。

游國珍分析，雄獅做為規劃歌詩達郵輪「威尼斯號」並以基隆為母港亞洲首航的旅行社，除了看中「新船、大船、科技化」三大趨勢，更是相中「威尼斯號」上的餐食、娛樂風格皆為亞洲旅客量身打造，歌詩達郵輪「威尼斯號」共有義式、美式、中式、日式及火鍋等多元異國風情的13間主餐廳。

其中，義式餐廳「卡薩諾瓦餐廳」，邀請到享負盛名的米其林主廚Mr. Umberto Bombana設計的菜單，另有｢爐｣中式火鍋、｢極｣海鮮坊和｢炎｣日式鐵板燒及中式傳統點心與麵食等。

娛樂方面，包括專為威尼斯號創作的愛情音樂劇「威尼斯之戀」（Venezia Innamorata）；主題派對有「金色派對」及極具代表性的「威尼斯狂歡節」。

「威尼斯號」擁有海上規模最大的美妝購物區，面積達2,500平方呎、超過30個國際品牌；而占地兩層樓、面積達8,500平方呎的免稅商店─「威尼斯購物長廊」，眾多來自義大利的知名品牌，其中奢華珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）更與歌詩達郵輪攜手打造首個海上作品「寶格麗珠寶秀」（The BVLGARI Jewelry Show），首次於郵輪上亮相。