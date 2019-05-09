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以為勞退被扣錢？這個勞保局新方式你要知道

全美五金展 台廠技術力搶單大豐收

2019-05-09 17:38經濟日報 記者何盈慧╱即時報導

北美指標性專業五金大展-2019全美五金展（NHS）5月7日起在美國拉斯維加斯Las Vegas Convention Center一連展出3天。台灣五金手工具產品外銷世界各國，長久以來具備創新與專利優勢，並以高品質、高CP值，在展覽中獲得國際買主肯定。

經濟日報與彰化縣進出口公會、彰化縣水五金產業發展協會籌組的台灣展團，共有288平方公尺展出規模，展出廠商包括有，海麥斯、集圓、盡高、長貿、大興、能元、紳佑、俐合奕、基準、洋甌、五騰、禾豐、龍鎰、旋發、展欣、鴻星、義錩、隴鈦、普利、泓宇、台灣國禾、阿盛、嘉碁、鉅鎬、頂善、雅邦、智盛、展輝、益銳與璨鴻等30家優良廠商。展品種類包含衛浴水龍頭五金配件、鋁門窗五金、手工具板手、套筒、絕緣工具、脫蠟鑄造零件、龍頭濾水器、磁性手工具收納、萬用烤爐、工具繩鋼索、超高動力鋰離子二次式電池、鋁製伸縮工具桿、手動泵浦、各類管夾、紮線帶、端子及配線零件、排插、延長線、家庭園藝工具及升降桌展示架等。

首次參展的旋發公司總經理陳長發表示，該公司研發的思美特聰明墊，環保無毒無味、低VOC、不傷害地基外，隔音減震性能優異並擁有三道嚴密防水系統，輕鬆解決施工六大難題，已獲台灣與英國專利。展團中，開發磁性手工具收納的展欣公司，主要研發創新產品像是磁性碗盤、撿拾器、工具架及其相關汽配零件，巧妙設計創造出實用性極高的產品，磁性五金收納在美、德、日等國都有相當實力的客戶。

能元科技行銷經理董喬瑋指出，MOLICEL®在電池市場領先30多年，在加拿大和台灣設有研發中心，製造工廠在台灣，是全球領先的超高功率鋰離子可充電電池開發商和製造商，擁有研發、生產、製造等專業經驗，在業界享有高安全性及高品質口碑，可滿足各種領域的需求。MOLICEL能量電池，正極配方採用鋰鈷及三元材料，放電電流最高5安培，電容量高，是華人電池蕊製造商中，唯一能研發、設計、生產，高容量小體積的設計、能量具備良好循環壽命及安全性，低溫特性為業界最佳，廣泛運用於資訊及電子產品，如小家電用品dyson吸塵器等，均廣受好評。

全美五金展今年突破2,500家廠商參展，依產品別規畫12大主題展示區，有28,000以上的專業買主前來參觀展覽。國際知名大廠如3M、Louisville Ladder、The Scotts Co.、Hillman等均在今年登場亮相。該展新增特色主題區「Tiny Living微型生活」，集結有關遊覽小型生活建築，包括輪子上的流動房子，公園模型房車，集裝箱房屋等相關業者參加，微型趨勢創造巨大影響。

展出第一天駐洛杉磯台北經濟文化辦事處經濟組秘書黃翠娟及經濟部國際貿易局科長林華堂，蒞臨展場為台灣廠商加油打氣。經濟日報／中經社亦於展期間設立服務攤位，現場介紹買家CENS.com網站平台，提供台灣五金與工具產品最新訊息，同時發行的專業刊物，包括台灣手工具年鑑、五金展專刊、五金扣件零組件等，並於展期間每日專人發送給買主，為台灣廠商爭取第一線商機。展期最後一天，已有參展商搶先報名明年展團，本展明年邁入第75屆於5月5日至5月7日舉辦。洽詢電話：經濟日報（02）8692-5588轉3881陳小姐或mail：panya.chen@udngroup.com.tw。（何盈慧）

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處經濟組黃翠娟秘書（右2）及經濟部國際貿易局林華堂科長(...
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處經濟組黃翠娟秘書（右2）及經濟部國際貿易局林華堂科長(中)，蒞臨展場為台灣廠商加油打氣
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經濟日報／中經社現場與買家推廣，為台灣廠商爭取第一線商機。
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買家至台灣館廠商洽詢
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