全美五金展 台廠技術力搶單大豐收

2019-05-09 17:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何盈慧 ╱即時報導



北美指標性專業五金大展-2019全美五金展（NHS）5月7日起在美國拉斯維加斯Las Vegas Convention Center一連展出3天。台灣五金手工具產品外銷世界各國，長久以來具備創新與專利優勢，並以高品質、高CP值，在展覽中獲得國際買主肯定。

經濟日報與彰化縣進出口公會、彰化縣水五金產業發展協會籌組的台灣展團，共有288平方公尺展出規模，展出廠商包括有，海麥斯、集圓、盡高、長貿、大興、能元、紳佑、俐合奕、基準、洋甌、五騰、禾豐、龍鎰、旋發、展欣、鴻星、義錩、隴鈦、普利、泓宇、台灣國禾、阿盛、嘉碁、鉅鎬、頂善、雅邦、智盛、展輝、益銳與璨鴻等30家優良廠商。展品種類包含衛浴水龍頭五金配件、鋁門窗五金、手工具板手、套筒、絕緣工具、脫蠟鑄造零件、龍頭濾水器、磁性手工具收納、萬用烤爐、工具繩鋼索、超高動力鋰離子二次式電池、鋁製伸縮工具桿、手動泵浦、各類管夾、紮線帶、端子及配線零件、排插、延長線、家庭園藝工具及升降桌展示架等。

首次參展的旋發公司總經理陳長發表示，該公司研發的思美特聰明墊，環保無毒無味、低VOC、不傷害地基外，隔音減震性能優異並擁有三道嚴密防水系統，輕鬆解決施工六大難題，已獲台灣與英國專利。展團中，開發磁性手工具收納的展欣公司，主要研發創新產品像是磁性碗盤、撿拾器、工具架及其相關汽配零件，巧妙設計創造出實用性極高的產品，磁性五金收納在美、德、日等國都有相當實力的客戶。

能元科技行銷經理董喬瑋指出，MOLICEL®在電池市場領先30多年，在加拿大和台灣設有研發中心，製造工廠在台灣，是全球領先的超高功率鋰離子可充電電池開發商和製造商，擁有研發、生產、製造等專業經驗，在業界享有高安全性及高品質口碑，可滿足各種領域的需求。MOLICEL能量電池，正極配方採用鋰鈷及三元材料，放電電流最高5安培，電容量高，是華人電池蕊製造商中，唯一能研發、設計、生產，高容量小體積的設計、能量具備良好循環壽命及安全性，低溫特性為業界最佳，廣泛運用於資訊及電子產品，如小家電用品dyson吸塵器等，均廣受好評。

全美五金展今年突破2,500家廠商參展，依產品別規畫12大主題展示區，有28,000以上的專業買主前來參觀展覽。國際知名大廠如3M、Louisville Ladder、The Scotts Co.、Hillman等均在今年登場亮相。該展新增特色主題區「Tiny Living微型生活」，集結有關遊覽小型生活建築，包括輪子上的流動房子，公園模型房車，集裝箱房屋等相關業者參加，微型趨勢創造巨大影響。