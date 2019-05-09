王品淨利率三年新高 青花驕、原燒O-niku挺進大台中
王品集團今（９）日召開董事會，通過民國108年第1季合併營收42.2億元，較去年同期成長3.43 %，台灣事業群營業額為24.0億元，年增4.73 %；大陸事業群營業額為新台幣18.2億元，年增1.76%。首季營業額穩定成長，對餐飲業最重要的數字SSS(同店營收成長率)也呈現連續五季度正成長。
同時，第1季稅後淨利1.0億元，每股稅後盈餘1.36 元，較去年同期增加0.36元，年增36 %，淨利率為三年來新高，大陸事業群首季獲利也逐季向上。
王品集團在3月宣布：107年EPS（每股稅後盈餘）4.52元，並配發每股現金股利4.5元，配息率高達99.56%；六月股東會在即，王品集團感謝股東長期信賴支持，將致贈價值500元的現金抵用券，股東可憑券到王品集團所有門店折抵消費金額，使用期限至2019年12月13日止，王品集團誠摯邀請各位股東，親自品嚐王品廚藝的精進、體驗王品永遠誠心體貼的服務。
深入分析今年前三月運營狀況，受惠店數增加、持續聚焦「新品牌發展」、「多品牌優化」與「增長品牌加速展店」，並透過各品牌活動促進人潮回流，春節、連假效應相得益彰，客席訂位狀況近乎爆滿，春節假期間業績更勝107年春節假期，對營收增長添增助益。
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