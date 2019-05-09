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展場變遊戲空間 美博物館首度推實境遊戲

2019-05-09 14:53經濟日報 記者吳秉鍇╱即時報導

奇美博物館顛覆傳統，開創博物館新玩法，首度推出實境遊戲「穹頂計畫」，把藝術典藏品...
奇美博物館顛覆傳統，開創博物館新玩法，首度推出實境遊戲「穹頂計畫」，把藝術典藏品變成有趣的解謎線索。圖／館方提供
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誰說逛博物館只能走馬看花！奇美博物館顛覆傳統，開創博物館新玩法，首度推出實境遊戲「穹頂計畫」，把藝術典藏品變成有趣的解謎線索，展場也可以是尋寶遊戲空間！館方邀請民眾以「玩」的心情前來體驗，一同進入宛如「達文西密碼」的解謎世界。

2019國際博物館日（5/18）即將到來，呼應今年博物館日主題「博物館作為文化樞紐：傳統的未來」，奇美博物館特別開發時下最夯的實境遊戲，將傳統的展覽場域轉化為流行的潮空間，透過手機科技與互動遊戲，創造全新的看展體驗。

館方表示，全球許多館所都在思考如何與時俱進、把博物館變得好玩有趣，吸引年輕族群造訪，就在法國羅浮宮甫推出「密室逃脫」遊戲之際，奇美博物館也同步開發「穹頂計畫」實境遊戲，讓年輕人可以三五好友一起團隊合作、挑戰討論，更讓遊戲迷們不用到法國巴黎，在台灣就能感受猶如「達文西密碼」的解謎之旅。

穹頂計畫實境遊戲為奇美博物館與遊戲專家「聚樂邦」聯手打造，以典藏畫作《音樂的寓意》為發想主軸，配合懸疑推理的故事推進，串起藝術廳、動物廳、兵器廳、樂器廳、羅丹廳、雕塑大道等常設展廳，總計12組解謎任務，包括8個關卡、4條支線。

遊戲過程中，玩家將扮演寶藏獵人團「六奇士」的成員，依循鑑定師留下的包裹，調查名畫《音樂的寓意》背後隱藏的秘密。為了找出真相，成員們需穿梭於各個展廳，透過展品找尋線索，抽絲剝繭探查真相，再輔以手機與解謎道具，才能撥開重重迷霧破解謎底。

館方表示，透過遊戲故事情境，民眾有機會細微觀察藏品特色、認識藏品意義，希望藉此拉近民眾與藏品的距離，也讓博物館的知識學習不再無聊，而是從遊戲中自然而然親近藝術。

穹頂計畫的遊戲方式十分簡單，民眾只要到「奇美博物館售票櫃檯」或「聚樂邦官網」購買遊戲盒，使用手機的網頁瀏覽器連上系統，就能在奇美博物館的展廳開始遊戲，不需下載APP、不需預約。遊戲時間粗估約3至4小時，玩到閉館為止，若當天無法解完，可擇日購票入館繼續解題。每盒遊戲可供3至6人使用，依人數不同售價亦不同，價格帶為1,500至2,100元。凡購買遊戲盒送奇美博物館門票（限使用一次），於館內購買加贈精緻小禮。

奇美博物館顛覆傳統，開創博物館新玩法，首度推出實境遊戲「穹頂計畫」，把藝術典藏品...
奇美博物館顛覆傳統，開創博物館新玩法，首度推出實境遊戲「穹頂計畫」，把藝術典藏品變成有趣的解謎線索。圖／館方提供
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奇美博物館手機
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