經濟解析／長榮航罷工壓力下 不得不正視的問題

2019-05-09 12:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



長榮航空空服員下周一將舉行罷工投票。本報資料照片 分享 facebook

長榮航空發出給員工的公開信祭出三不措施，並再度重申訴求完全符合相關規定。長榮航空現在把情況說清楚，讓勞方也有更多的思考空間，勞方也要有成本概念，才是爭取權勞工權益的最重要源頭，公司在沒有獲利的情況下，不可能有任何能力支付額外的獎勵。

針對長榮航空發信告知全體員工罷工可能受到的影響，各方的解讀都不同。國內的航空專家分析，其實，有許多國際實例可以給大家思考一下，多年前早稻田大學戶崎肇教授分析「日航從破產到新生的歷程」就點到多件事情，發表的文中指出日航經營不善，最終走到破產，文中也點出「工會方面的問題也不能忽視，日航由於存在多個工會組織，所以除了複雜的勞資關係外，也令企業經營難上加難。」

另外，專家也指出，戶崎肇教授在文中也寫到，「在這一過程中，日航還實施了大幅裁員。留下來的員工的薪酬也被削減，比競爭對手全日本空輸（ANA）低了兩成左右。薪酬體系開始按能力高低區別對待，飛行員和空服員的待遇也受到了大幅調整。」

還有美國東方航空，原來是美國第四大航空公司，1989年發生經過一連串的罷工事件，1991年宣布倒閉清算，其實許多航空專家在解讀美國東方航空的事件，也有人認為，罷工事件造成的成本加重及相關的影響是潛在的壓力，景氣波動則是壓垮駱駝的最後一根稻草。

長榮航空今日也再度指出，8日公開信實在是因為公司營運已經開始感受到空前的危機，在公司有這的警訊時，長榮航空有責任誠實告知員工、社會大眾未來如果發生罷工時，為維持公司正常營運，所必須採取的合法因應措施。 長榮航空也再次呼籲，協商的大門永遠敞開，希望桃空職工能回到談判桌上，理性協商。