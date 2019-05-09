空服批砍年終「可惡」 長榮：營運差所採取合法措施

2019-05-09 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



針對空服員擬罷工，長榮航空昨祭出反制策略，空服員若參與罷工，將暫停發放年終、調薪及員工優惠機票，桃園市空服員職業工會秘書長鄭雅菱今受訪時表示心灰意冷、可惡至極，長榮則說，實為公司營運若遭受危難，所必須採取之合法因應措施。

因應空服員可能罷工，長榮航空昨發出內部公告訊息，為因應後續罷工行動，可能暫停年終及調薪，且罷工首日三年內，暫停員工及眷屬的員工優待機票，但罷工期間依班表出勤者與調整班表者不受此限。

鄭雅菱今受訪時表示，不少工會會員在看到後相當氣憤，覺得長榮資方踐踏勞工權益與尊嚴，可惡至極，覺得心灰意冷、不能接受，公告內容提到支援公司者不受此限，很明顯就是敵視工會，違反工會法第35條，因工會罷工停止員工福利。

鄭雅菱也說，雖然會員看到後感到非常失望，但也激出更多罷工投票數，會員會覺得既然公司這樣威脅，一定要支持工會罷工。

對此，長榮表示，連續四年發放四個月的年終獎金，以及連續四年每年調薪2000到4,000／月，都是在公司有獲利的基礎下回饋給員工的福利；但近期桃園市空服員職業工會即將發起罷工投票，已造成公司5月份以來訂位及載客率明顯下滑，且造成旅客擔憂、員工恐懼、投資人疑慮、股價下跌，可預見一旦罷工行為發生，將會造成公司更大的衝擊。

長榮表示，長榮是民營公司，必需自負盈虧，昨內部公告，為公司營運若遭受危難，長榮航空有責任誠實告知員工、社會大眾未來如果發生罷工時，為維持公司正常營運，所必須採取之合法因應措施。協商的大門永遠敞開，希望桃空職工能回到談判桌上，理性協商。